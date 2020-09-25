Сергей Безруков рассказал о своей личной жизни. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В конце 2013 года светскую и кино тусовку облетела сенсационная новость - у Сергея Безрукова есть дети. В это время звезда сериала "Бригала" был женат на Ирине Безруковой, потому известие о наличии у артиста дочери Александры и сына Ивана стало громом среди ясного неба. Получалось, что актер жил на две семьи. Матерью наследников Безрукова называли петербургскую актрису Кристину Смирнову. На днях Сергей Витальевич впервые подтвердил, что действительно воспитывает внебрачных детей. Более того, он рассказал о наследниках.

С 2000 по 2015 год Сергей Безруков был женат на актрисе Ирине Безруковой. Красавица-актриса ушла к Безрукову от актера Игоря Ливанова. Ирина и Сергей расписались во время съемок Безрукова в сериале "Бригада". В 2015 году после жуткой трагедии - у Ирины погиб единственный сын - пара рассталась.

Сергей Безруков с женой Ириной Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2016 году Безруков женился на режиссере Анне Матисон. 4 июля 2016 года у них родилась дочь Мария. 24 ноября 2018 года на свет появился сын Степан.

Безруков тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних. Единственное, о чем он просит, - не лезть в жизнь его детей - как тех, что родились в браке с Анной, так и внебрачных сына и дочери. "Я проповедую любовь между мужчиной и женщиной. Пусть кто-то считает такой традиционный взгляд нафталином, но проповедовать нетрадиционные ценности я не хочу. Я так воспитан. Я рос в советские времена и детей своих так воспитываю", - говорит он.

По его словам, у него действительно есть двое внебрачных детей. "Да, у меня есть еще дети. Действительно внебрачные. Понимаете, моя жизнь как бы разделилась на две части: до и после встречи с Аней. Это две разных жизни. Есть моя сегодняшняя жизнь. И есть одна прошлая жизнь, где было разное. Я не снимаю с себя ответственность, содержу своих старших детей с самого рождения, не обижаю их. Это очень важно - не сравнивать и не противопоставлять их друг другу ни в коем случае", - цитируют его "Известия".

Актер Сергей Безруков с супругой режиссером Анной Матисон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актер очень аккуратно, словно по минному полю идет, рассказывая о наследниках. Он объяснил, почему: "Не хочу никого туда пускать, потому что это дети, их легко ранить. Я-то выдержу все, меня невозможно оскорбить, невозможно задеть - я очень сильный человек. Внутри, может, и царапает, но я не покажу этого - стисну кулаки и пойду вперед. Но совсем маленьких можно сбить, поэтому не надо. Я настаиваю".

Он заявил, что помогает своим старшим детям. "Но, честно признаюсь, что такое «отец», понял только сейчас, еще раз повторю, не обижая никого никоим образом. И сейчас я счастлив. На самоизоляции мы пять месяцев были вместе с семьей, и я впервые услышал, когда сын сказал мне: «Па-па». - «Повтори». - «Па-па, па-па». Это ощущение до слез. Или когда ты укачиваешь их… С Машей я смотрел знаменитого американского педиатра Харви Карпа и стал настоящим специалистом: убаюкивал дочь буквально за секунду", - хвастается звезда театра и кино.

Безруков присутствовал на родах своих детей. "Когда ты не спишь, встаешь как на дежурство всю ночь. Когда жену отвозишь на роды, дышишь рядом... Это должен испытать каждый мужчина... Просто дышите рядом, тужьтесь рядом. Я все это испытал, я был рядом - глаза в глаза. В какой-то момент Аня не слышала ни врача, никого, только видела глаза любимого человека, который говорил: «Смотри на меня»", - поведал Сергей.

Его старшие и младшие близки. "Никаких тайн - это закон, в котором я сейчас живу. Честно, откровенно. Я просто это берегу, потому что очень много грязи вокруг, поймите меня, пожалуйста", - резюмировал актер.