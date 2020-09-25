Эксперты выяснили, что жители Москвы и Санкт-Петербурга готовы отказаться от пластиковой посуды

За покупками жители Москвы и Санкт-Петербурга готовы ходить с авоськами. Но не все. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Постепенно «экологичное поведение» в быту становится трендом и даже входит в моду. Правда, пока привычки жителей в основном не выходят из «зоны комфорта». Так, две трети из них фильтруют воду, треть отвозит пластик в пункты переработки вторсырья и лишь четверть сортирует мусор дома. Таковы данные исследования, которое провел сервис доставки «Самокат». В целом 43% из практически двух тысяч опрошенных заявили, что стараются максимально снизить вред экологии и делают для этого все возможное.

Однако можно отметить, что это достаточно большой процент, ведь еще несколько лет назад, пока минимизация вреда окружающей среде в обществе вообще не обсуждалась, таких было много меньше.

Восемь из десяти опрошенных готовы отказаться от одноразовой посуды, что в принципе не так сложно. Единственная посуда из пластика, которая используется достаточно долго и максимально удобна -это ланч-боксы. Сложнее ситуация с массовым использованием полиэтилена. Конкуренцию пакетам составляют холщовые сумки и входящие в моду авоськи. Но 49% жителей Москвы и Петербурга продолжают использовать при каждой покупке именно пластик. Причем при приобретении продуктов через интернет-магазин альтернатив нет. Каждую покупку вам обязательно упакуют отдельно, таковы правила. Однако многие магазины уже сами продают покупателям только биоразлагаемую упаковку. И это выход.

Интересно, что продавцы и специалисты по доставке отмечают — около трети покупателей готовы переплачивать за «экологически-чистую» продукцию до 15%. Это не так мало, но предлагаемая цена «фермерских» и «эко» товаров пока намного дороже этой планки, что останавливает людей. Именно на высокую стоимость сослались 41% тех, кто отказывается от таких приобретений, еще выше в этом рейтинге отсутствие доверия к производителям (54%).

Что касается более общих проблем, связанных с экологией, то большую часть жителей обеих столиц волнует мусор на улицах (65%) и загрязнение воздуха (54%). А вот нежелание экономить воду и свет пока оценивается как минимальный вред природе ( так считают 19%).