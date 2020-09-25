"Делал разворот и упал": Очевидец описал крушение самолета с курсантами под Харьковом

На месте крушения самолета начался крупный пожар. Фото: скриншот с видео

Грузовой самолёт Ан-26 разбился близ села Чугуев в Харьковской области Украины 25 сентября. Он не смог зайти на разворот и упал. На месте крушения начался крупный пожар.

В МВД Украины сообщили, что на борту АН-26 было 24 человека - военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Они проводили учебный полет.

Фото: hk.npu.gov.ua

При этом по информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали. Поиски еще четырех продолжаются.

- Почти потушили самолёт... Причина возгорания, причина падения - не смог зайти на посадку, делал разворот и упал. По предварительным данным, порядка 30 курсантов было на борту... Одного человека тушил лично, - тем временем, рассказал очевидец авиакатастрофы на видео kp.ru.

Фото: hk.npu.gov.ua

Само ЧП произошло расстоянии около 2 км от военного аэропорта. В 21:55 пожар был ликвидирован.

На месте работают пожарные, правоохранители и медики.

Фото: hk.npu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уже пообещал, что завтра, 26 сентября. прибудет на место авиакатастрофы.

Глава государства намерен узнать подробности случившегося и предварительные причины, а также почтить память погибших. Он также заявил, что на борту находились 28 человек.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

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