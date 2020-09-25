Валерия подхватила неизвестный вирус. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Композитор Виктор Дробыш не на шутку перепугал поклонников певицы Валерии. Музыкант размести в блоге видео с певицей. Она лежит на носилках. Артистку транспортируют в реанимобиль. Судя по форме медиков, трагедия разыгралась за границей.

"Валерия. Как же я все-таки люблю эту сильную красивую женщину. Люблю по-братски (эта информация для Тани и Иоси). P.S. Конечно, чтобы набрать много просмотров, я должен был написать: «Страшная трагедия в семье Пригожина». Но шутить на эту тему не хочу. Всем здоровья", - написал Виктор Дробыш в комментариях к видео.

В ролике Валерия предстала без косметики. Звезда эстрады бледная. Теперь поклонники теряются в догадках, что же произошло с их кумиром. Виктор хранит молчание.

Артистка уже два дня не выходила на связь с подписчиками. Ситуацию прокомментировал ее муж - продюсер Иосиф Пригожин.

Он рассказал, что произошло на самом деле. "Вирус был какой-то, сутки длящийся. Температура 40 градусов была. Плохо было так, что она двигаться не могла. У нее озноб был!", - цитирует музыканта 5-tv.ru.

Сейчас жизни и здоровью любимицы публики ничто не угрожает. По словам супруга Валерии, звезда действительно до последнего старалась держаться и не подавала виду, что испытывает жутчайшие муки.