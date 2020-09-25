В период пандемии экономика идет на спад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Статистика заболеваемости коронавирусом стремится вверх. Израиль снова ввел жесткий карантин. О том, чтобы ввести дополнительные ограничения, думают в Америке и во многих странах Европы.

Мэр Москвы Сергей Собянин снова попросил работодателей перевести максимальное число сотрудников на удаленку. Переживет ли вторую волну коронавируса российская экономика?

ОПЫТ ЕСТЬ, НО ОПАСЕНИЯ ОСТАЛИСЬ

Ждать от политиков откровенных заявлений не стоит. Так было весной, когда возможность карантина отрицали до последнего. Так будет и сейчас. Тем не менее большинство опрошенных «КП» экспертов считают, что второй раз запрещать работать бизнесу не будут. Во-первых, потому что полный карантин убивает экономику быстрее коронавируса. Во-вторых, потому что пандемия на этот раз не станет неожиданностью.

- Вероятно, меры по переводу крупных компаний на удаленный доступ и вакцинация населения смогут предотвратить наступление второй волны коронавируса. В любом случае медицина сегодня лучше готова к негативному сценарию. Опыт уже накоплен, - говорит Александр Абрамов, заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

В период пандемии вести бизнес приходится в особых условиях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Пока имеющиеся сигналы говорят, что жестких мер не будет. Как показал опыт, работа многих предприятий при карантине существенно затрудняется. Сейчас не стоит накладывать дополнительные издержки на бизнес, особенно на малый и средний. Главное - дать предпринимателям возможность работать, - считает Олег Шибанов, профессор Российской экономической школы, директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ.

Карантин приводит к тому, что экономика страны очень много теряет. Падает производство, банкротится бизнес, растет безработица. В итоге государству приходится выделять много денег для поддержки населения и предпринимателей. И эта помощь все равно оказывается недостаточной.

Как подсчитали в аппарате бизнес-омбудсмена, если закрытие экономики все же произойдет, то оно станет настоящей катастрофой для бизнеса, особенно для малого. В конце лета 77% респондентов оценили шанс выживания своей компании, если карантин введут повторно, на уровне в 50% и менее. В том числе больше трети считают, что шансы на выживание не превышают 10%.

Торговые центры могут опять опустеть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА - ГДЕ ОНА?

Искусство управления экономикой в эпоху COVID-19 - это найти правильный баланс между сохранением человеческих жизней и здоровьем экономики. Вводить жесткий карантин и при этом убивать весь бизнес чревато пагубными последствиями. Будут падать доходы населения, а это приведет к ухудшению здоровья и смертям уже от других болезней.

- После первой волны далеко не весь мелкий и средний бизнес смог восстановиться, ряд предприятий не открылись. Череда увольнений идет до сих пор. Новое закрытие лишь увеличит количество безработных, снизит зарплатные предложения, - говорит Елена Луговская, аудитор производственных предприятий, член московского политсовета Партии Роста.

О том, что жесткий карантин не работает, доказывает ситуация в Индии. Там сразу же ввели очень жесткий карантин, но коронавирус все равно пробрался на территорию. И теперь в этой стране рекордный уровень заболеваемости.

- Надежда, что удастся полностью изолировать страну от коронавируса, совершенно не обоснована, - говорит Олег Шибанов. - Возможно, золотую середину нашли и в России, и в некоторых других странах, даже таких проблемных, как Великобритания или Швеция.

Правда, легкий вариант ограничений возможен только в том случае, если все граждане соблюдают нужные требования. В противном случае слишком резкий рост заболевших заставит власти применять жесткие меры, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения.

- Шутки кончились. Если полгода назад и население, и бизнес, и госорганы могли ссылаться на незнание ситуации, то теперь все известно. Надо перестать быть опрометчивыми. Соблюдать хотя бы элементарные меры – маски, дезинфекция. Тогда и закрытия не будет, - говорит Антон Свириденко, советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Трудно приходится бизнесу общественного питания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ - ПРОДЛИТЬ И УСИЛИТЬ

Больной вопрос - меры поддержки бизнеса. Большинство экспертов считают, что они пока недостаточны. Часть компаний уже обанкротились, а часть могут не пережить эту осень. И дело даже не во второй волне коронавируса, а в том, что спрос почти нигде не восстановился на 100%. При этом отсрочки по налогам и кредитные каникулы заканчиваются.

- Нужно продлить отсрочки по кредитам и налогам, что-то делать с банкротствами, дать дополнительные субсидии тем, кто продолжал простаивать в июне, июле, августе. А в целом нужна проактивная политика развития – запустить массовые и дешевые предпринимательские кредиты, изменить налоговую систему для малых и средних предприятий, - говорит Антон Свириденко.

- Нужны социальные гарантии государства: запретили работать - государство выплачивает заработную плату и дотирует бизнес: дает дешевые кредиты, освобождает от налогов, - считает Олег Чернов, вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области.

Как поясняют в Партии Роста, из всех мер поддержки самыми эффективными для бизнеса, как ни странно, оказались прямые выплаты россиянам с детьми. Предприниматели сразу же почувствовали оживление спроса. Возможно, по этому пути стоит пойти и на этот раз.

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