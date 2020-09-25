Крушение самолета Ан-26 под Харьковом: что известно про авиакатастрофу

Самолет Ан-26 потерпел крушение в Харьковской области. Фото: полиция Харькова.

Вечером в пятницу, 25 сентября, под Харьковом в районе города Чугуев произошла авиакатастрофа - потерпел крушение транспортный самолет Ан-26. На борту находилось 28 человек - 21 курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Для кадетов это был тренировочный полет. Самолет рухнул на 530 километре трассы Харьков-Киев, уточнили в МЧС Украины.

Первая информация о падении самолета появилась около 20:50 по московскому времени. Первоначально полиция проверяла информацию о крушении самолета. На место отправилась следственная группа.

Вскоре уже появилась первая официальная информация. Крушение Ан-26 под Харьковом подтвердили в командовании ВВС Украины. При этом, глава Харьковской области также сообщил о выживших в этой катастрофе.

Два выживших человека с места крушения самолета были госпитализированы с места катастрофы. Об этом сообщили в Центре медицины катастроф Украины. Вскоре же появилась первая информация о погибших, их число постоянно росло. Сначала говорили про 20 человек. Но потом эта цифра начала расти. И вскоре стало известно о гибели 22 человек, 2 - госпитализированы, а еще четверо числятся пропавшими без вести.

Обозреватель "КП" Виктор Баранец рассказал о деталях авиакатастрофы. В 203-й учебной авиабригаде все самолеты и вертолеты - крайне старые. Рухнувшему Ан-26 (бортовой номер 76, заводской номер 56-08) было 43 года - его выпустили в октябре 1977 года.

Очевидец рассказал подробности крушения самолета с курсантами под Харьковом:

- Почти потушили самолёт. Причина возгорания, причина падения - не смог зайти на посадку, делал разворот и упал, - сказал очевидец крушения на видео KP.RU.

Властями Украины вскоре было принято решение о создании государственной комиссии для того, чтобы выяснить все обстоятельства и причины катастрофы Ан-26. Об этом лично объявил президент Украины Владимир Зеленский, который 26 сентября приедет к месту катастрофы.