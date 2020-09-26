«Уезжайте в деревню». Жириновский предложил расселять крупные города из-за коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Иван МАКЕЕВ

Над страной нависла новая угроза коронавируса. Чтобы избежать заболеваемости, политик Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» призвал уезжать из крупных городов и не покупать квартиры в многоэтажках.

- Хотя бы пропаганду. Не покупайте квартиры в многоквартирных домах. Если у вас есть деньги, купите дом в Подмосковье, под Саратовом, под Самарой. Тенденция. Я не говорю, что завтра, но пусть ваши дети переезжают жить в свои собственные дома. В многоквартирном доме мы заражаем друг друга. Это ведь и прохождение воздуха. Где трубы идут, там же есть расстояние, и с балкона на балкон, - сказал Жириновский.

Политик призвал не ездить на автобусах и покупать машины — даже самые дешевые.

- Я не говорю, что завтра купил дом под Москвой или под Петербургом и на машине едешь на работу. Но ориентируйте, чтобы человек не пропил в баре все деньги, не прокурил их, а вот маленькая дешевая машина и небольшой домик рядом с большим городом. Он будет ездить на работу, у него будет самоизоляция. У него будет автоматически удаленка. Ни соседей, никого. Там может быть и погреб, и гараж. То есть семья будет развиваться, есть, где поиграть детям. В этих больших домах негде детям играть. Он вышел из подъезда – уже машины идут, а дальше вообще нагромождение машин, - отметил глава ЛДПР.

Полную версию интервью Владимира Жириновского читайте и слушайте на сайте Радио «Комсомольская правда».

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