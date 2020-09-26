Жириновский: Навального «Новичком» никто не травил. Сейчас в Германии пьет пиво

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Политик Владимир Жириновский заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что оппозиционера Алексея Навального никто не травил боевым ядом «Новичок».

- Никакого яда не было, - сказал он. - Со средних веков яд любой действует моментально. Только это капля в любом количестве попадает в организм, человек умирает моментально. В этом весь смысл этого страшного оружия. Можно от ножевого ранения остаться живым. От пулевого остаться живым. Яд – все. Никто никогда не остается живым после яда. Снотворное выпивают и умирают люди. Это боевое отравляющее вещество, которое используют для уничтожения городов, армий, целой страны, такой, как, скажем, Латвия или Монако, или Лихтенштейн. А это, оказывается, человек глотнул яда, полежал в Омске, полежал в Берлине и сейчас гуляет по Берлину – сегодня в бар пойдет ночной, пиво немецкое пьет.

По словам Жириновского, спецслужбам Запада была нужна провокация.

- Нужно имя. За кого-то зацепиться, заставить нас унижать. И немцев унижают. То есть, идет большая борьба с тем, чтобы стравить Россию и Германию. Чтобы мы не только не дружили, а предъявляли бы друг другу претензии. Вот давайте. Немцы нам предъявляют претензии, что он отравлен. И нами. Мы говорим – нет. Вот уже мы друг против друга, - поделился он.

Напомним, Жириновский в эфире радио «КП» рассказал, как его пытались завербовать западные фонды.

Полную версию интервью Владимира Жириновского читайте и слушайте на сайте Радио «Комсомольская правда».

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