Кашин против Мардана: Навальный — агент Запада? Или второй Ленин, которого нам везут в пломбированном вагоне?

Навальный стал почти прежним - пишет посты и шутит в навальновском стиле Фото: EAST NEWS

На премьере своей новой программы «Судный день» в эфире Радио «Комсомольская правда» журналисты Олег Кашин и Сергей Мардан решили поразмышлять на тему того, был ли на самом деле отравлен Алексей Навальный, кто может за этим стоять и не станет ли оппозиционер вторым Лениным.

«ДАВАЙТЕ СПАСАТЬ РОДИНУ»

Олег Кашин:

- Здравствуйте, Сергей! Мы никогда в жизни не разговаривали. И то, что нас «Комсомольская правда» пытается столкнуть лбами, на самом деле, не очевидная задача, мы не во всем противоположны.

Давайте спасать Родину. От кого?

Сергей Мардан:

- Так, Родину, думаю, за один эфир нам точно не спасти, но обозначить список врагов, которых придется расстрелять или повесить, я думаю, вполне по силам.

«ОН ТАК ПИШЕТ? ДА ОН НЕ РУССКИЙ!»

Кашин:

- Навальный - на этой неделе стал почти прежним, пишет посты и шутит в навальновском стиле.

Сергей, что думаешь?

Мардан:

- Я думаю, что за прошедшие полторы недели они сменили, как минимум, трех эсэмэмщиков. Первая ужасная совершенно сцена, где он лежит весь такой причесанный на непримятой кровати и вокруг вся его пластмассовая семья. Там текст был совершенно ужасающий. Надеюсь, что этого парня уволили сразу. И его никуда больше не возьмут.

Та самая карточка из «Шарите». Алексей Навальный, его жена Юлия, сын Захар и дочь Даша. Фото: Instagram.com

Следующая фотография, где он сидел на балконе со своей прекрасной женой. Написан текст был немного другим языком, но тоже не по-русски. И только с третьего раза они нащупали более-менее правильную тональность, которая меня, мое чувство русского языка не царапает и не оскорбляет. Хотя вся эта история меня оскорбляет до глубины души! Просто вот когда меня считают за идиота, за клинического, а вместе со мной еще несколько миллионов добрых русских людей, мне хочется наплевать в рожу!

Кашин:

- Конечно, нас всех считают за идиотов, нам все плюют в лицо. Как старый навальновед, который читает его непрерывно, могу сказать, что ноль сомнений по поводу того, что все посты пишет он сам.

Мардан:

- Да ладно! У него такой русский язык? Да он не русский! Отправьте его обратно в мировое правительство! Вы чего?

Кашин:

- Сергей, я вот люблю писать по-русски, надеюсь, умею писать по-русски, но мне самонадеянности не хватит вот так свысока давать оценки другим авторам.

Мардан:

- Сейчас включил интеллигента, это неправильно.

Кашин:

- Да упаси боже! Российская интеллигенция – тоже вещь спорная.

Итак, конечно, все плюют в лицо. И все-таки, если бы Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления или, хорошо, причинения телесной боли Навальному, наверное, даже тебе, лоялисту было бы проще доказывать, что Навального никто не травил. Или сам себя, или самогон.

Навальнисты как корпорация, они, действительно, привыкли к абсолютной лояльности своей недалекой аудитории. Естественно, они постоянно ею манипулируют и не договаривают, но это совершенно не оправдывает тех, кто там пляшет на костях отравленного Навального, ни тебя, который докопался до непримятой кровати.

Вот скажи, а ты был в коме?

Мардан:

- Я не был.

Кашин:

- Я был. Могу поделиться.

Мардан:

- Давай.

Кашин:

- Понятно, тебя колют опиатами и сознание, когда ты лежишь, не шевелишься, замутненное. У меня были галлюцинации, я их вспоминаю как самый большой полет творческий в жизни. Но как только ты приходишь в себя, и пальцы у тебя приходят в движение, ты и думаешь, как думал раньше. И пишешь, как писал раньше. Конспирологии в сюжете Навального много можно найти. Но не в том, пишет он сам или нет.

«ЕГО НУЖНО БЫЛО ДОПРАШИВАТЬ ПРЯМО В ГОСПИТАЛЕ БУРДЕНКО»

Мардан:

- Я вообще не об этом. Я к Навальному был всегда равнодушен. Кроме чувства небольшой брезгливости по отношению к человеку, который когда-то называл себя открыто русским националистом, а после сменил окраску.

Есть второе соображение.

Я человек последнего советского поколения, я работы Ленина много читал, я их сдавал в московском университете. Поэтому для меня там, если ты революционер, оппозиционер, как угодно – будь добр, обозначь стратегию. А если твоя стратегия рассчитана на короткий впрыск героина в вену: «Мы против коррупции!». Чего, все? Чего, десять лет против коррупции? Я рассчитываю немного на другой уровень российской оппозиции. Правда.

Кашин:

- Причем здесь это? Мы же говорим об отравлении, которое ты отрицаешь, правильно?

Мардан:

- Я отрицаю? Нет, совершенно! Возможно даже, что это был просроченный «Новичок». Но у меня нет пока что убедительной версии, кто бы это мог сделать? Из-за чего недоотравили-то? Или это сделало кровавое ЧК? Правда, что ль? То есть, до такой степени все плохо? Есть целый список людей, кто мог быть заинтересован в этом.

Кашин:

- Например? Ходорковский и Гарри Каспаров.

Мардан:

- Ну, прекратите! Мы же не на шоу Владимира Соловьева!

Его могла отравить даже его жена, например. Могла эта рыжая красавица непонятного статуса.

Кашин:

- Арестуйте жену. Допросите жену.

Мардан:

- Да я согласен! Я тоже считаю, что отпускать его тело в Германию было ошибкой! Его нужно было допрашивать прямо в госпитале Бурденко.

Кашин:

- Сергей, я предлагаю, как бы, договаривать. Это была ошибка. Чья? Путина? Потому что ему звонила Меркель, просила…

Мардан:

- А я не уверен, что Путин принимал решение. Вот вся логика российской политической жизни, которая сходится к одной фигуре, она, по идее, должна это предполагать. Но за двадцать лет лично у меня Путин ни разу не вызвал ощущения, что он наивный. Он совсем не наивный! Очевидно же было, что последует за этой отправкой Навального в Берлин.

Кашин:

- Меркель звонит Путину, а решение принимает главный врач омской больницы? Ну, ерунда какая-то!

Думаю, ему хватает опыта, чтобы понять, что человек умрет у него на руках буквально, потом же не отмоешься. Лучше его отдать немцам, пускай с ним разбираются.

Другое дело, очевидно, он был уверен, что никакого «Новичка» в нем не найдут. И это то ли алиби для Путина, то ли... Я скажу, как лояльный человек…

Мардан:

- А я как лояльный человек, отвечу, что если он разрешил его отправить в Германию, значит, был уверен, что никакого «Новичка» там нет.

Кашин:

- Согласен. Продолжим.

«ХОДОРКОВСКИЙ ЗАШКВАРЕННЫЙ. А В НАВАЛЬНОМ - ЕСТЬ МЯСО»

Кашин:

- Сергей, вот ты поднял интересную тему. Что Навальный революционер, а образ будущего на самом деле не предлагает, подменяя его лозунгами про коррупцию. А с чего ты взял, что Навальный революционер или что-то готовит? Где это написано?

Мардан:

- Быть революционером – это вполне себе рыночная ниша. Она не может быть пустой. На нее много кто претендовал, начиная от Бориса Николаевича (он успешно эту нишу занял), заканчивая Борисом Немцовым. Когда Немцова убили, эту нишу занял Навальный безраздельно. Он ее зачищает с упорством компании Apple какой-нибудь.

Кашин:

- Защищает, здесь согласен абсолютно. Когда мы были на Болотной, там было 10 каких-то топовых людей – Гудков, тот же Немцов, еще кто-то, и Навальный – один из них. Сейчас Навальный один.

Мардан:

- Я почему вспомнил Немцова? Для российских геополитических конкурентов он был не самой оптимальной фигурой – слишком негативный шлейф. Ровно поэтому я считаю, что слабые шансы возглавить русскую революцию у Ходорковского. Он бывший олигарх, значит зашкваренный навсегда, до конца дней.

Кашин:

- Погоди. А на рынке российской политики ты считаешь игроками этих противников?

Мардан:

- Конечно. Они конкурируют, как на рынке собачьего корма. Вот один корм делается из зерна, мяса в нем нет. Это условный Ходорковский. А Навальный – там есть мясо. У него идеальная биография. То есть люди, которые выращивали Навального, в маркетинге понимают замечательно. Во-первых, он человек первого постсоветского поколения, ему 43 года. То есть советскую власть он застал нежным ребенком и никак с ней не связан. Он не будет топить ни за Сталина, ни за Ленина, ни за брежневский пломбир. У него идеальное образование, он безликий юрист. Вот для американцев юрист – это как белая рубашка и галстук, не подкопаешься.

Кашин:

- Напомню, Владимир Путин – юрфак, и Дмитрий Медведев – тоже юрфак.

Мардан:

- Там был советский юрфак. А у Навального - антисоветский юрфак. В переходе, скорее всего, этот диплом куплен.

Кашин:

- Слушай, он же с сенатором Клишасом учился, тот подтверждает.

Мардан:

- Все, что связано с Навальным, это одно сплошное вранье.

Вернемся к Навальному как продукту маркетинга. Начиная от его абсолютно арийской внешности (голос подкачал, конечно, писклявый), все остальное для Инстаграма – идеальная картинка. Голубоглазый, блондин, семья роскошная, как будто ее с обложки американского журнала сняли.

ЧЕЙ ОН «ШПИОН»?

Кашин:

- Сергей, ты к чему клонишь? Америка стоит за Навальным, придумала, двигает Навального?

Мардан:

- Да, коллективный Запад. Оболочка – да, она идеальна чтобы продаваться, внутри – говно, там ничего нет. Русских собак этим кормить нельзя.

Кашин:

- Хорошо. Но если в российской политике, причем не последний персонаж, абсолютный агент США, то я, как Лия Ахеджакова, спрашиваю: где же наша госбезопасность, почему она не защищает нас от американского шпиона Навального?

Мардан:

- Согласен. Присоединяюсь.

Кашин:

- А у меня есть ответ на самом деле. Что Навальный никакой не американский шпион.

Мардан:

- Немецкий, что ли?

Кашин:

- Российский.

Мардан:

- Не согласен. Если поглядеть на Латинскую Америку, на Восточную Европу, как долго там англосаксы готовы выращивать следующее поколение альтернативных политиков? Они готовы их выращивать десятилетиями, дожидаясь момента, когда можно будет сорвать банк. Навальный для них понятная персона. Плевать им, что у него за душой. Он наемник мирового западного капитала. Возможно, я ошибаюсь, возможно, он второй Ленин, которого привезут в пломбированном вагоне.

Кашин:

- Знаешь, Сергей, я с тобой в целом согласен по общей концепции. Что, конечно, Запад выращивает свою агентуру.

Мардан:

- И такое количество энергичных людей уехало на Запад, с моего курса человек 10...

Кашин:

- И сколько из них завербовали?

Мардан:

- Думаю, что нисколько. Они деньги любили больше, чем ненавидели родину.

Программа Кашина и Мардана «Судный день» выходит по пятницам в 18 часов по московскому времени на Радио «Комсомольская правда». Эфир прямой!

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