«Живем вместе, спим в одной постели»: Башаров рассказал о странных семейных отношениях после развода

Марат и Лиза официально развелись в 2019 году. Фото: Инстаграм.

Развод Марата Башарова с третьей женой Елизаветой Шевырковой был громким и публичным. Супруги официально развелись в 2019 году после того, как актер в состоянии алкогольного опьянения избил Лизу и сломал ей нос. Избранница артиста долго терпела побои ради сына Марселя, но в конце концов подала на развод. Правда, на этом отношения супругов не прекратились. По словам Башарова, они по-прежнему живут вместе под одной крышей как муж и жена.

- Да, мы с Лизой официально развелись, но живем вместе, если кого-то это интересует, спим в одной кровати. При ребенке мы никогда не ругались и не ругаемся, поэтому на нем наши ссоры, конечно, никак не сказались. Более того, он частенько выступает в роли голубя мира, шепнет мне на ушко: «Папа, а ты знаешь, что мама тебя сильно любит!». Я ему отвечаю: «Иди, шепни ей на ушко, что я люблю ее сильнее!», - рассказал Башаров в интервью «СтарХиту». - Мы сохранили теплые отношения с Лизой, и мы семья несмотря на то, что штампа в паспорте у нас нет.

Правда, ради примирения артисту пришлось сделать жене роскошный подарок: он оформил на нее свою огромную квартиру стоимостью 34 миллиона рублей. В свое время актер купил три квартиры на одном этаже, объединил их и сделал дорогой ремонт. Сейчас Марат, Лиза и Марсель живут вместе в этих апартаментах, но их владелицей по документам является Шевыркова.

Башаров с женой Лизой и сыном Марселем. Фото: Инстаграм.

Вместе с актером сейчас живет и его старшая дочь Амели. Девушка закончила школу и поступила в колледж.

- Мы живем с Лизой и Марселем, а Амели бывает то у нас, то у мамы. У нас ей удобно, так как рядом с домом метро. И с 1 сентября она живет с нами, так ей проще добираться до колледжа, - говорит артист. - Амели пошла учиться в киноколледж, окончив художественную школу. Поступила в Международный киноколледж на факультет анимации. Она с детства много рисует: писала картины, делала наброски, сильно этим увлеклась. Амели решила стать аниматором, для меня это было сюрпризом.

По словам актера, он очень раскаивается в том, что когда-то поднимал руку на своих жен – Елизавету Шевыркову и Екатерину Архарову.

- Я действительно раскаялся, много раз просил прощения за все, что сделал. В одном спектакле у меня даже есть реплика, которую я придумал сам, ее не было в сценарии. Это фраза о том, что женщин я не бью. Уже. И эти важные слова всегда срывают овации. Потому что самое сложное — это публичное признание, и я его делаю, - говорит Башаров.

Артист не скрывает, что он выпивает. Но, по его словам, он не запойный.

- Спиртным я не злоупотребляю, но обманывать не буду — выпиваю. Я просто знаю свою меру! – уверяет он. - Я никогда не был запойным, вопреки всем слухам и разговорам.

Лиза была поклонницей Марата и шесть лет ходила на спектакли своего кумира. Актер оценил преданность девушки и женился на ней. Фото: Инстаграм.

О том, как Марат жестоко обращался с ней, Елизавета Шевыркова еще недавно (в мае этого года) рассказывала на ток-шоу. В программе «Прямой эфир» она сообщила, что Марат неоднократно избивал ее, в пьяном угаре сломал ей нос и палец на руке. При этом Лиза уверяла, что он бил ее глазах у их маленького сына Марселя.

Шевыркова рассказала, что Башаров впервые избил ее, когда она была беременной. Лиза была поклонницей Марата, она шесть лет ходила к нему на спектакли, прежде, чем он обратил внимание на преданную девушку. Казалось, свадьба с кумиром стала исполнением ее заветной мечты. Но на деле обернулась настоящим кошмаром. Впервые актер поднял на нее руку, когда она приехала к нему в Германию, где у Башарова были гастроли. После спектакля организаторы накрыли щедрые столы. По словам Елизаветы, застолье длилось до пяти утра – именно тогда невменяемый актер вернулся к ней в гостиничный номер и начал ее оскорблять.

- "Ты такая, ты сякая, ты забеременела – теперь я мучаюсь с тобой, ты некрасивая, вообще люблю другую..." Мне хотелось верить, что это пьяный бред, потому что наутро он говорил, что никого роднее дочери Амели, меня и будущего малыша у него нет, – рассказала Шевыркова.

Потом оскорбления перешли в рукоприкладство.

- Когда все это началось в очередной раз, я взяла с полки стакан воды и облила его. Это было роковой ошибкой. Он начал душить меня, – вспомнила Елизавета.

Ей удалось ускользнуть только благодаря тому, что гостиничные кровати разъехались, образовалась щель, и Лиза в нее провалилась. Она убежала в ванную и сидела там несколько часов, пока ее не вызволила дочь актера Амели. Девочка сказала, что отец уже уснул. После этого Шевыркова долго не разговаривала с Башаровым, но ему все же удалось вымолить прощение. А потом у супругов родился сын Марсель, и Елизавета в очередной раз закрыла глаза на насилие со стороны человека, которого она искренне любила.