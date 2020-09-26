Катастрофа Ан-26 под Харьковом: что известно на данный момент

Число погибших при крушении транспортного самолета ВВС Украины в Харьковской области достигло 25 человек. Фото: EAST NEWS

ВЕРСИЯ – ОТКАЗ ДВИГАТЕЛЕЙ

Число погибших при крушении транспортного самолета ВВС Украины в Харьковской области достигло 25 человек. Двое раненых были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил офис Генпрокурора Украины. Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, вызвавшем катастрофу и тяжелые последствия.

Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, вызвавшем катастрофу и тяжелые последствия. Фото: EAST NEWS

«По предварительным данным, около 20:50 около Чугуева при посадке самолет потерял управление и упал возле автомобильной дороги. На борту находились, помимо членов экипажа, курсанты Харьковского университета ВВС вооруженных сил Украины», — сообщил офис.

Ведутся следственные действия на месте катастрофы. Фото: EPA/ТАСС

Ведутся следственные действия на месте катастрофы. Их проводят прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.

Предварительной причиной крушения Ан-26 назван отказ двигателей.

По предварительным данным, около 20:50 около Чугуева при посадке самолет потерял управление и упал возле автомобильной дороги. Фото: EAST NEWS

ПОДРОБНОСТИ

Курсанты выпрыгивали из самолёта на низкой высоте

Версию об отказе двигателей подтвердил прибывший на место катастрофы Ан-26 губернатор Харьковской области Алексей Кучер. По его словам, незадолго до посадки самолета пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта.

— Было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор, насколько я понимаю. Это с одной стороны, но в учениях, я знаю точно, специально отключают один мотор, чтобы ориентироваться. То есть для опытного лётчика это не такая критическая ситуация, — отметил Кучер. Он же предположил, что экипаж в потемках мог перепутать автомобильную дорогу со взлётно-посадочной полосой.

На борту находились, помимо членов экипажа, курсанты Харьковского университета ВВС вооруженных сил Украины Фото: REUTERS

Два человека, которым удалось выжить, сумели выпрыгнуть из самолёта на низкой высоте. Все они сейчас доставлены в одну из больниц Харькова.

Учебный полёт выполнялся в рамках образовательной программы.

Предварительной причиной крушения Ан-26 назван отказ двигателей. Фото: REUTERS

ДЕНЬ ТРАУРА

Власти Харьковской области объявили 26 сентября днем траура по погибшим при крушении самолета Ан-26. Будут приспущены флаги на всех зданиях органов власти, государственных предприятий и учреждений, а также размещены траурные ленты.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной администрации. Было рекомендовано также отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований.

Версию об отказе двигателей подтвердил прибывший на место катастрофы Ан-26 губернатор Харьковской области Алексей Кучер. Фото: REUTERS

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Валерий СТАШКО, подполковник запаса, бывший командир экипажа Ан-26:

- Я много лет летал на этой машине. Она очень надежная. Если, конечно, добросовестно следить за ее состоянием и вовремя ремонтировать. Насколько мне известно, то там же, на чугуевском аэродроме, работает авиационное ремонтное предприятие. Но если из самолета по разным причинам «выжимают все соки», то и золотые руки ремонтников не помогут. К чему это я? Да к тому, что машина-то аж с 1977 года! Сколько это? 43 года? Фюзеляж там или другие системы даже при таком возрасте особых проблем обычно не создают. А вот если вовремя двигатели не ремонтировали или не меняли и «запахивали» старенькие в целях экономии, то тут вам и возможная причина беды. К тому же, вы сами должны понимать, что этот Ан-26 был, по сути «учебником», - его использовали, как говорится, по полной для обучения курсантов. Насколько мне известно, перед посадкой командир Ан-26 сообщил о проблемах с двигателем самолета. Да, это бывает. Известно много случаев, когда Ан-26 садился с одном движком. Можно предположить, что при отказе одного двигателя командир стал его флюгировать. То есть поворачивать лопасти винта в такое положение, при котором лобовое сопротивление самолёта становится минимальным. И, возможно, в той критической ситуации перепутал флюгирование одного винта с другим. И второй движок сами остановили. И начало машину кренить, переворачивать. Можно ли было на одном движке сесть?

Учебный полёт выполнялся в рамках образовательной программы. Фото: REUTERS

Можно. Можно даже уйти еще и на второй круг. А ведь свидетели говорят, что Ан-26 и ходил на второй круг. Но при посадке экипажу надо было, как у нас говорят, «прикрыться креном». То есть создать такое положение машины, чтобы ее не перевернуло. А вот насколько экипаж мог быть к этому готов, сказать сложно...

Власти Харьковской области объявили 26 сентября днем траура по погибшим при крушении самолета Ан-26. Фото: REUTERS

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Генерал-полковник Геннадий Зибров, начальник Военно-воздушной академии им. Н.Жуковского и Ю.Гарина:

Глубоко потрясены трагедией, унесшей жизни курсантов и летчиков украинского самолета Ан-26 под Харьковом. От лица летчиков и курсантов Военно-воздушной академии им. Н.Жуковского и Ю.Гагарина выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих.

СПРАВКА КП

Технические характеристики Ан-26

Экипаж - 6-7 человек

Пассажировместимость - до 38 человек личного состава (или 30 десантников)

Грузоподъёмность - 5500 кг

Длина - 23,87 м

Размах крыла - 29,20 м

Высота - 8,575 м

Максимальная взлётная масса - 24000 кг

Максимальная скорость - 540 км/ч

Практическая дальность - 1100 км

Перегоночная дальность - 2660 км

Практический потолок - 7300 м

Длина разбега: 870 м

Длина пробега: 650 м

Два человека, которым удалось выжить, сумели выпрыгнуть из самолёта на низкой высоте. Фото: REUTERS

Сколько самолетов АН-26 на Украине?

Национальная гвардия Украины — 20 Ан-26

Военно-морские силы Украины — 2 Ан-26

Военно-воздушные силы Украины — 20 Ан-26

Министерство внутренних дел Украины — 1 Ан-26

Государственная пограничная служба Украины — 2 Ан-26

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