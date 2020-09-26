Людмила Максакова: «Я - жертва маминого воспитания»

Как на сцене, так и в жизни Людмила Максакова - непредсказуемая, темпераментная, искрометная. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как на сцене, так и в жизни Людмила Максакова - непредсказуемая, темпераментная, искрометная. Она очень любит серьезные разговоры. Любознательна в своей профессии и не пропускает ни одну интересную премьеру.

Себя в шутку называет «жертвой маминого воспитания». Ее мама - знаменитая оперная певица, солистка Большого театра Мария Максакова, решила дать своей единственной дочери классическое образование: определила дочь в Центральную музыкальную школу по классу виолончели. И еще настояла, чтобы та обучалась французскому и немецкому языку. А дочь запойно читала книжки и готовилась поступать на филфак МГУ на романо-германское отделение.

Продолжать музыкальную карьеру Людмила Максакова не стала. Хотя до сих пор очень любит петь цыганские романсы. В юности она случайно увидела по телевизору неописуемого красавца-актера и влюбилась в него. Людмила Васильевна и сейчас клянется, что не встречала мужчину красивее того брюнета с пылким взором. А тогда она подумала, что, наверное, такой красоте, а заодно и актерскому мастерству обучают в театральном. И поступила в Щукинское училище. Ее цель была добиться внимания этого красавца. И самое удивительное, что у нее это получилось. Во всяком случае, через несколько лет она уже стояла с мужчиной мечты на одной сцене. Им был, конечно, Василий Лановой. Это был спектакль «Принцесса Турандот». Он играл принца, а она - рабыню, которая была в него влюблена.

Учеба в Щукинском училище (она поступила на курс к Владимиру Этушу), лекции и занятия по актерскому мастерству навсегда привили ей любовь к театру им. Вахтангова, где у нее был очень яркий взлет в начале карьеры. Но потом она вышла замуж за гражданина ФРГ и начались проблемы. Меньше стало ролей. Когда других актеров выпускали на гастроли за границу, Людмилу Максакову разворачивали прямо в аэропорту: она же замужем за иностранцем, да еще из капстраны. Она понимала, что за все в жизни надо платить. И то была плата за комфорт, любовь и уют, который она обрела в семейной жизни. И философски себя утешала, что невостребованность - норма актерской жизни. И вообще ее кредо - непротивление злу насилием.

Но с годами все наладилось. Сейчас Максакова – символ, лицо и гордость театра имени Вахтангова. Ее называют мастерицей гротеска и фарсового рисунка. На сцене она всегда очень разная: лукавая, величественная, озорная, трагическая – одним словом, непредсказуемо разнообразная актриса. Критики о ней говорят, что она «пластичная глина и благородный мрамор» в руках талантливых режиссеров. А их в ее жизни на сцене встретилось немало: Рубен Симонов, Петр Фоменко, Эймунтас Някрошюс, Римас Туминас… И хочется верить, что новые встречи и новые роли ее ждут впереди.