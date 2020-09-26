Вьетнамские предприниматели стирали и перепродавали использованные презервативы

Вьетнамская полиция в провинции Биньзыонг обнаружила склад, на котором хранилось 345 тысяч упаковок презервативов. Фото: Shutterstock

Вьетнамская полиция в провинции Биньзыонг обнаружила склад, на котором хранилось 345 тысяч упаковок презервативов.

Контрацептивы ранее уже были использованы по их прямому назначению, но для получения прибыли обрели «вторую жизнь»: их мыли и кипятили, возвращали им форму на вибраторах и упаковывали.

Сотрудница склада, которую правоохранители задержали с поличным, сразу все рассказала и даже ознакомила полицейских со всем нехитрым процессом. Она также призналась, что за работу ей платили немного – в переводе на российскую валюту порядка 13 рублей за пару сотен упаковок.

По ее словам, использованные презервативы ей каждый месяц передавал некий мужчина, ни имени, ни рода деятельности которого никто из работников склада не знал.

Стражи порядка сейчас выясняют, в каких торговых точках мог продаваться подобный товар. И, если это еще хоть как-то можно выяснить, то, количество пострадавших и подвергшихся риску покупателей вряд ли подлежит подсчету.