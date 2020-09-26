Хроника особо «выдающихся» событий на Украине за минувшую неделю: нелетающие «Джавелины» и КНР на Кировоградщине

Демонстрация американской военной помощи Украине обернулась конфузом Фото: wikimedia.org

СТРАНА, ГДЕ «ДЖАВЕЛИНЫ» НЕ ЛЕТАЮТ

Невиданным конфузом обернулась демонстрация американской военной помощи Украине. В рамках учений «Объединенные усилия», которые проводятся в Незалежной вместе со странами НАТО в качестве ответа на российские учения «Кавказ – 2020», президенту Зеленскому и группе высокопоставленных иностранных военных решили показать всю мощь оказываемой Киеву военной поддержки со стороны США – продемонстрировать действие противотанковых установок «Джавелин». Напомним, поставки этих ПТРК Украине были оговорены рядом условий – что они будут храниться в арсеналах на Западной Украине и не использоваться в боевых действиях на Донбассе.

Но проверить работу американского «чудо-суперваффе» заранее никто не удосужился. Зачем, если это Made in USA, что изначально гарантирует суперкачество. В результате случился конфуз. Только высокие гости «зажмурили уши», когда расчет вышел на позиции, как … ровным счетом ничего не произошло. То есть спуск сработал, но сама ракеты из пусковой установки не вылетела. Единственное, что может сделать в таком случае расчет, так это взять ноги в руки и максимально быстро удалиться на безопасное расстояние в ожидании саперов.

Что и было проделано с максимальным проворством. Украинские военные тут же высказали предположения, что, мол, гарантийный срок на этот «Джавелин» закончился. Но все подобные вооружения всегда сопровождаются подробной документацией, и там все обозначено. Не мешало бы проверить другую версию, исходя из того, что каждый выстрел от «Джавелина» стоит около 50 тысяч долларов.

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК

Вечером 23-го сентября в Сумах «неизвестными был похищен полковник ВСУ, командир 117-й бригады территориальной обороны Юрий Полоус». Как сообщалось местными СМИ и активистами «патриотических движений», «группа из шести вооруженных неизвестных людей проникла на территорию Сумского национального аграрного университета, ворвалась в комнату общежития, где находился военнослужащий, и увезла его в неизвестном направлении».

Градус общественной истерики нарастал, посыпались обвинения в «руке Москвы» и действиях «диверсантов ГРУ». В качестве основного аргумента приводился известный географический факт о том, что Сумская область граничит с Россией. Истерика продолжалась до тех пор, пока местное управление Службы Безопасности Украины (СБУ) не повинилось, что «похищение» на самом деле было инсценировкой, проведенной в рамках учений СБУ вместе с МВД и военнослужащими ВСУ.

Какой облом для местных журналистов и радикалов, которые уже ухватились за новый «факт агрессии со стороны страны-агрессора»!

КНР, ДА НЕ ТА

Жители небольшого городка Знаменка в Кировоградской области были встревожены и обескуражены буквально пару дней назад. То ли русские пришли, то ли донецкие. И многие из них начали звонить в местное управление СБУ. И не просто так, а чтобы узнать, а что, не переменилась ли власть в городе. В одну ночь на десятках столбов городского освещения и афишных тумбах в городке с населением чуть больше 20 тысяч человек появились многочисленные листовки с двуглавым орлом на фоне черно-сине-красного флага и надписью «Кировоградская народная республика».

В местном отделении СБУ жителей городка поспешили «успокоить», что, мол, в реальности они стали свидетелями проходивших учений: «По легенде этих учений несколько диверсионных групп, которые орудуют на территории Знаменского района, совершают какие-то правонарушения, диверсии, готовят террористические акты. Это была работа диверсантов в рамках наших учений. Патрульные их уже задержали и опросили. Они во всем признались и их отпустили».

Учения, что характерно, еще не закончились, и что там впереди, какую еще КНР придумают в СБУ, никто в Знаменке не знает. Может, и до теракта добредят.

Но есть ощущение, что СБУ-шники, которые так резко активизировались в разных регионах Украины, все-таки напророчат или, как сейчас модно говорить, навангуют.