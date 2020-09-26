"Это самые важные выборы в жизни": принца Гарри подозревают в желании получить гражданство США

Принц Гарри и его жена Меган Маркл выступили на одном из американских телеканалов. Фото: REUTERS

Принц Гарри и его жена Меган Маркл выступили на одном из американских телеканалов. Они призвали американцев прийти на выборы президента, утверждая, что в этом году это важно как никогда.

- Мы в нескольких неделях от дня выборов. Каждые четыре года нам говорят одно и то же, что это самые важные выборы в жизни, но теперь это и правда так, – заявила герцогиня Сассекская, у которой есть американский паспорт.

Принц Гарри поддержал призывы супруги и посетовал, что в этом году проголосовать на выборах в США он не сможет. Его слова расценили как желание стать гражданином Америки через 4 года, к следующим президентским выборам.

Источники, близкие к британской королевской семье, рассказали, что заявление Гарри очень расстроило его бабушку, королеву Елизавету II. Но его слова в Букингемском дворце не будут комментировать, поскольку принц высказал лишь свое личное мнение, уже не являясь действующим членом королевской семьи.

Американцы возмутились тем, что Гарри лезет в их внутренние дела, а откровения принца о том, что в Великобритании он так и не смог никогда проголосовать, оскорбило гордых англичан, ценящих древние традиции.

Согласно одной из этих традиций, ни британский монарх, ни члены королевской семьи никогда не принимают участия в выборах и не высказывают свое мнение по политическим вопросам, сохраняя нейтралитет.

Меган Маркл этим всегда пренебрегала, открыто выражая свое негативное отношение к действующему президенту США Дональду Трампу. Тот платит ей той же монетой. Ранее Меган называла Трампа женоненавистником. А он, отвечая на вопрос журналиста об отношении к ней, сказал: «Я бы сказал, что я - не ее поклонник, и Меган, вероятно, это слышала. Но я желаю Гарри большой удачи, она ему понадобится». Правда, неизвестно, что имел в виду Трамп – отношения герцога с супругой или получение им американского гражданства.