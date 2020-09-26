«Самые активные на Дальнем Востоке»: в начале года жители Якутии два миллиона раз посетили театры и другие учреждения культуры

Республика имеет богатые культурные традиции. Фото: пресс-служба главы Якутии

27 сентября исполнилось два года, как Айсен Николаев вступил в должность главы республики Саха (Якутия). А временно исполняющим обязанности главы региона бывший мэр Якутска был назначен президентом России Владимиром Путиным четырьмя месяцами раньше – 28 мая 2018 года. За это время Якутия прошла большой путь в культурном развитии. Мы расскажем об основных вехах.

2018 ГОД: «ЦАРЬ-ПТИЦА» ЗАВОЕВЫВАЕТ «ЗОЛОТОГО ГЕОРГИЯ»

Стартовый для главы Якутии Айсена Николаева 2018 год был наполнен значимыми для региона событиями в культурной сфере. Республика масштабно отметила 125-летие видного общественного деятеля, выдающегося духовного лидера Якутии Платона Алексеевича Ойунского. В рамках юбилейных мероприятий Театр Олонхо поставил спектакль «Улуу Куданса» в Греции, всемирно известный Пекинский театр оперы Кунцю показал якутянам по мотивам эпоса Олонхо Платона Ойунского спектакль «Туйаарыма Куо». Кульминацией юбилея стало проведение в Якутске в день рождения мэтра, 11 ноября, грандиозного театрализованного представления «Триумф Ойунского», участниками и зрителями которого стали более 4 тыс. человек.

Национальный праздник «Ысыах Туймаады-2018». Фото: пресс-служба главы Якутии

Национальный праздник Ысыах Олонхо состоялся в южной точке Якутии, в городе Алдане. Гостями праздника стало более 15 тыс. человек. К Ысыаху Олонхо построен культурно-этнографический комплекс «Сэвэки».

Триумфом якутского кино завершился 40-й Московский международный кинофестиваль, где художественный фильм «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова завоевал главный приз – «Золотой Георгий».

Выставка художника-живописца Анны Осиповой. Фото: пресс-служба главы Якутии

В год 50-летия якутской эстрады знаменательным событием стало обретение своего здания Театром эстрады. Создано 4 Дома ремесел. На средства республиканского бюджета отремонтировано 27 сельских клубов в 17 муниципальных образованиях, создано 5 библиотек, оснащено оборудованием 5 детских школ искусств. По проекту Общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» велось строительство 24 объектов культуры, из них введены 10 объектов, 14 объектов - переходящие на 2019 год.

2019 ГОД: 25-ЛЕТИЕ САМОГО СЕВЕРНОГО ЦИРКА В МИРЕ

Начиная с 2019 года творческая жизнь Якутии выходит на новый уровень. Общий счет культурных мероприятия исчисляется сотнями. Мы расскажем лишь о ключевых.

…В Год театра эстафету Всероссийского театрального марафона принял от Чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» Государственный академический русский драматический театр им. А.С.Пушкина, и в дальнейшем передал Забайкальскому краю, где показал свои лучшие театральные постановки. В течение года в Республиканском марафоне приняли участие 53 народных театра из 27 районов республики.

Встреча Айсена Николаева с министром культуры России Владимиром Мединским. Фото: пресс-служба главы Якутии

Впервые в Якутске прошел Международный фестиваль-конкурс оперных певцов имени мастера оперной сцены Якутии, заслуженной артистки России Айталины Адамовой-Афанасьевой, собравший участников из регионов России, а также Японии, Китая, Монголии.

В Х юбилейном Международном фестивале классического балетного искусства «Стерх» приняли участие солисты Большого и Мариинского театров, академического музыкального детского театра им. Н.Сац, Новосибирского академического театра оперы и балета, театра балета Юрия Григоровича.

С участием главы Якутии Айсена Николаева в Нюрбинском улусе состоялось символическая акция – установка первой сваи в основание здания Нюрбинского государственного передвижного драматического театра.

Всего в Год театра театральными учреждениями проведено более 1 500 мероприятий с охватом 241,5 тыс. зрителей, в рамках гастролей состоялся показ 470 спектаклей, которые посетило 42,7 тыс. зрителей.

Якутия и в 2019 году подтвердила статус региона с развитой кинематографией. Второй год подряд якутские фильмы получают престижные призы на Московском международном кинофестивале. В этом году фильм «Надо мною солнце не садится»/ «Мин урдубэр кун хаhан да киирбэт» получил приз зрительских симпатий. Также фильм получил приз XXII Шанхайского международного кинофестиваля и призы на других кинофестивалях.

Открытие в селе Оленек районного этнокультурного центра «Илкит». Фото: пресс-служба главы Якутии

25-летний юбилей отметил самый северный цирк в мире – Госцирк им. Марфы и Сергея Расторгуевых, в рамках которого прошел VI Международный цирковой фестиваль «Мамонтенок» и IV Международный цирковой форум «Пути развития национального циркового искусства в Арктике». С большим успехом цирк гастролировал в Беларуси и Венгрии.

Успешно началась в республике развитие национального проекта «Культура». По итогам 2019 году в регионе достигнут самый высокий показатель посещаемости организаций культуры среди регионов ДФО – 7 млн. 120 тыс. посещений. В рамках нацпроекта более 30 образовательных учреждений в сфере культуры оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в поселке Беркакит создана модельная библиотека, при поддержке Фонда развития кино созданы кинозалы в Городе Вилюйск, селе Бердигестях, городе Среднеколымск и поселке Батагай.

2020 ГОД: ЖЮРИ ОТСМАТРИВАЛО ФИЛЬМЫ ДИСТАНЦИОННО

Разумеется, итоги 2020 года подводить рано. Мы упомянем лишь несколько бесспорных фактов.

За первый квартал текущего жители Якутии почти 2 млн раз посетили театры, кинотеатры и другие учреждения культуры - это самый высокий показатель среди регионов Дальневосточного федерального округа. В связи с пандемией коронавируса организации культуры практически не работали и в настоящее время постепенно открываются для посетителей.

В Международный год языков коренных народов Национальная библиотека впервые провела в регионе на базе библиотек «Сахалыы диктант» (9 февраля). В его рамках 21 февраля сотрудники библиотеки организовали акцию «Диктант на языках коренных малочисленных народов Якутии» с охватом 408 человек. Диктант прошел на пяти языках КМНС в Якутске и в 30 населенных пунктах 18 северных и арктических районов республики.

В марте планировалось проведение VI Якутского международного кинофестиваля. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией было принято решение о предоставлении членам жюри просмотровых Интернет-ссылок конкурсных фильмов для отсмотра в удаленном режиме и дальнейшего принятия решения по победителям VI ЯМКФ. Обладатели главных призов – золотые и серебряные снежные очки – были выбраны из 15 фильмов, представленных в Основном конкурсе и конкурсе документального кино.

Началась развитие предложенного главой республики проекта по строительству Арктического центра эпоса и искусств. 13 сентября состоялось открытие Центра культуры и современного искусства им. Гагарина в Якутске, завершается строительство Дворца культуры в городе Вилюйске. В селе Майя Мегино-Кангаласского улуса завершается строительство многофунционального культурно-досугового центра им. народного артиста СССР Дмитрия Ходулова.

25 сентября глава Якутии Айсен Николаев посетил предпремьерный показ национального художественного фильма «Тыгын Дархан». Фото: пресс-служба главы Якутии

…25 сентября глава Якутии Айсен Николаев посетил предпремьерный показ национального художественного фильма «Тыгын Дархан», который состоялся в зале Центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина.

«В преддверии Дня государственности Республики Саха (Якутия) мы получили настоящий подарок от наших кинематографистов, – отметил Айсен Николаев. - Фильм «Тыгын Дархан» режиссёра Никиты Аржакова завершён и готов к широкому показу. Такие фильмы – лучшее доказательство того, что наше кино развивается с каждым годом всё больше. После выхода фильма на экраны, мы увидим, как зажгутся новые звёзды на небосклоне якутского кинематографа».

Глава республики поблагодарил создателей фильма, творческую группу, актёров за масштаб и качество, с которым снят фильм по мотивам романа Василия Семеновича Яковлева-Далана.

Съёмки самого масштабного якутского фильма были начаты в 2016 году, специально для этого проекта были выделены средства на закупку осветительного, звукозаписывающего и монтажного оборудования.

Для съемок изготовили десятки урас (летнее жилище якутов), утвари, сотни боевых доспехов, национальных костюмов XVI века. Съёмки длились два года и прошли на территории девяти муниципальных районов и городских округов республики.

«Фильм «Тыгын Дархан» можно поистине назвать народным – в съемках приняли участие около 10 тысяч жителей Якутии. На протяжении всего съёмочного процесса мы ощущали поддержку земляков», – сказал режиссёр фильма Никита Аржаков.

В прокат «Тыгын Дархан» выйдет с ноября 2020 года.

И что-то подсказывает, что в конце года республику еще ждет масса интересных событий в культурной жизни региона!