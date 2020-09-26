Вдовец Легкоступовой сбежал в Турцию: Юрий Фирсов хотел прихватить с собой ценности певицы

Юрий Фирсов уже на работе в Турции. На этой регате он с женой Валентиной Легкоступовой должен был праздновать свадьбу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сегодня у вдовца Валентины Легкоступовой началась регата в Турции. С 26 сентября яхтсмен Юрий Фирсов возобновил работу с коллегами – яхтинг его основной источник дохода. Коллеги Фирсова рассказали нам о его новой жизни. Кстати, именно на этой регате Юрий Фирсов со своей супругой Валентиной Легкоступовой планировали отпраздновать свадьбу. Их брак продлился 40 дней. 14 августа заслуженная артистка умерла в больнице. Причина смерти – последствия черепно-мозговой (гематома, ушиб мозга).

Смерть исполнительницы хита «Ягода – малина» стала шоком для близких Легкоступовой. Сначала не пьющую ранее 54-летнюю певицу с пьющим 57-летним мужем отвезли в наркологическую клинику – молодожены сами решили «прокапаться» после бурного медового месяца. Мастер спорта Фирсов уже бывал в этом медучреждении после загулов на суше, поэтому и рекомендовал его жене. Юрий уже после признался: пройти пару дней реабилитации после гулянки для него нормально, после свеженьким он отправлялся на работу. Через некоторое время после терапии в наркологии Валентине Валерьевне стало плохо – ее перевезли в специализированную больницу. Кстати, в наркологию Легкоступову отвозила дочь Анэтта Бриль. «Валентина ехала в машине, пела песни», - говорит сын Фирсова. Возможно, что женщина не чувствовала последствий травмы из-за того, что принимала накануне несколько дней подряд алкоголь.

В наркологической клинике дочь Легкоступовой попросила записать мать под чужой фамилией, чтобы не обсуждали известного человека – врачи согласились. Из-за этого у медработников теперь проблемы и проверки.

Бриль говорит о характере травм мамы: «Гематомы на животе, на запястьях, на плечах. Но она не была ни в какой отключке, у нее не было никакой пробитой головы, никаких ссадин на лице – этого ничего вообще не было…» В документе-разрешении на выдачу тела было указано, что у Легкоступовой были еще ушибы и гематомы разных сторон головы (затылок, височная часть, лобная и теменная доля). Поэтому Анэтта и обратилась к адвокатам: перед похоронами матери она не обратила внимание на детали заключения, а теперь хочет разобраться. Так как возникли сомнения – может ли человек получить столько травм после падения.

Напомним, Юрий Фирсов утверждал, что жена поскользнулась в ванной комнате на плиточном полу: «Упала она, потому что ванна мокрая была. Ни крови, ничего не было».

Фирсов сразу же дал пояснения в правоохранительных органах, и его отпустили, так как не нашли криминального характера в смерти Валентины. Теперь следственные органы проводят проверку по факту смерти и ее выводы пока не оглашены – подобные экспертизы могут длиться больше месяца.

Легкоступова за девять месяцев знакомства с Фирсовым успела побывать на нескольких международных регатах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вдовец уже в Турции. Коллега Фирсова рассказывает kp.ru: «Юра в Турции на регате с 26 числа. Она была запланирована давно, и ничто не мешало ему покинуть Москву. Здесь он лечится морем и работой – говорит, что очень переживает. Стараемся эти темы не поднимать. Ему звонят с телепередач – предлагали полтора миллиона рублей за «интервью-исповедь», а он всем отказывает. Больше не хочет интервью. Все очень сочувствуют – Валентина была замечательным человеком».

Фирсов, кстати, на одном из ток-шоу утверждал, что у него в опечатанной квартире жены остались вещи. Пара проводила медовый месяц на жилплощади жены близ метро «Текстильщики». Вдовец сообщил, что не будет претендовать на ее имущество. Но заявил: «Не нужно мне ничего от этой семьи, но хочу забрать мои вещи, и мои деньги: в рюкзаке 30 тысяч евро и 10 тысяч долларов».

А вот друг Легкоступовой певец Феликс Царикати в программе «Человек и закон» сообщил: «Дочь Валентины говорит – там нет никаких денег, наоборот, в этом рюкзаке он собрал все драгоценности Вали». Фирсов рванул в Турцию без рюкзака.

Пока проходят экспертизы, поклонники певицы задаются вопросом – почему тело артистки было кремировано? Ведь в этом случае не сделать повторных экспертиз. Вопрос с кремацией прояснила дочь звезды Анэтта Бриль в передаче «Человек и закон»: «Это была ее просьба, она при жизни всегда говорила, что не хочет быть похоронена в земле. Мама очень боялась этого и всегда просила, чтобы ее кремировали. Мы не могла не исполнить последнюю просьбу умершего человека…»

А пока и близкие, и поклонники ждут результаты проверки и экспертиз по факту смерти Валентины Легкоступовой.

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