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Политика

Почему химик Вил Мирзаянов извинился перед Навальным

Насколько можно верить заявлениям ученого, называющего себя одним из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок»
Александр БОЛГОВАлександр БОЛГОВ
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Среди тех, кто сейчас усиленно спекулирует на теме отравления Алексея Навального якобы российскими спецслужбами, все более заметным становятся эскапады некоего Вила Мирзаянова, который позиционирует себя отцом-разработчиком «Новичка».

Среди тех, кто сейчас усиленно спекулирует на теме отравления Алексея Навального якобы российскими спецслужбами, все более заметным становятся эскапады некоего Вила Мирзаянова, который позиционирует себя отцом-разработчиком «Новичка».

Фото: REUTERS

Среди тех, кто сейчас усиленно спекулирует на теме отравления Алексея Навального якобы российскими спецслужбами, все более заметным становятся эскапады некоего Вила Мирзаянова, который позиционирует себя отцом-разработчиком «Новичка». Мало того, что реальный вклад сего господина в разработку этой «ответки» Советского Союза на бинарные отравляющие вещества западного производства неоднозначен, так еще и сам Мирзаянов превозносится Западом в качестве непререкаемого авторитета. Мирзаянов еще и извинился перед Навальным, хотя реальные создатели «Новичка» уже заявили, что каяться ему надо за другое, за публикацию формулы яда в открытой печати (в своей книге), после чего синтезировать его можно в любой химической лаборатории.

- Пришлось опубликовать химические формулы новичков в моей книге V.S. Mirzayanov. State Secrets: An Insiders Chronicle of the R'ussian Chemical Weapons Program… Именно на основе этих формул в Англии и других развитых странах стало возможным разработать методы идентификации новичков в пробах из организма человека и разработать методы излечения при отравлении ими. Нетрудно представить, где был бы мир сегодня, если не моя 30 летняя борьба против новичков. Скорее всего, погибли бы как Скрипали, так и г. Навальный, - разоткровенничался он в ответ.

Однако если немного открутить колесо истории массовых коммуникаций назад, то возникает вполне обоснованный вопрос, а насколько адекватен господин Мирзаянов вообще? Особенно если прочитать его пост в одной из соцсетей почти трехлетней давности.

- ГОСТАЙНА РОССИИ. Челябинск оцеплен. Выехать из города невозможно. Люди задыхаются. 2 млн человек в Челябинской области получили смертельные дозы рутения-106 и обречены на вымирание. Челябинск оцеплен постами и бронетехникой. Выехать из города невозможно…, - написал сей господин 25 ноября 2017 года и трагически заключил. – Это страшно.

То ли фильмов-катастроф дядечка пересмотрел, которые обожают снимать Голливуд, то ли вискариком усиленно увлекся чересчур. Или же его русофобия, которой он стал известен гораздо больше, чем вкладом в науку, придушила до неконтролируемого мозгом оргазма. В общем, Челябинск, если вы не в курсе, вы все там уже умерли. Два миллиона трупов разлагаются на улицах пустого мертвого города. Это вам «разработчик «Новичка» говорит, признанный на «цивилизованном Западе» авторитетом чуть менее авторитетным, чем некогда академик Сахаров и Александр Солженицын.

Интересно, а оцепление вокруг Челябинска уже снято?

Может, господину Мирзаянову надо бы сначала к врачу, обследование там пройти, кровь, мочу сдать на анализы? А уже потом его к людям допускать. Одно должно радовать тех, кто с ним общается – психические заболевания воздушно-капельным путем не передаются.

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