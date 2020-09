Почему химик Вил Мирзаянов извинился перед Навальным

Среди тех, кто сейчас усиленно спекулирует на теме отравления Алексея Навального якобы российскими спецслужбами, все более заметным становятся эскапады некоего Вила Мирзаянова, который позиционирует себя отцом-разработчиком «Новичка». Фото: REUTERS

Среди тех, кто сейчас усиленно спекулирует на теме отравления Алексея Навального якобы российскими спецслужбами, все более заметным становятся эскапады некоего Вила Мирзаянова, который позиционирует себя отцом-разработчиком «Новичка». Мало того, что реальный вклад сего господина в разработку этой «ответки» Советского Союза на бинарные отравляющие вещества западного производства неоднозначен, так еще и сам Мирзаянов превозносится Западом в качестве непререкаемого авторитета. Мирзаянов еще и извинился перед Навальным, хотя реальные создатели «Новичка» уже заявили, что каяться ему надо за другое, за публикацию формулы яда в открытой печати (в своей книге), после чего синтезировать его можно в любой химической лаборатории.

- Пришлось опубликовать химические формулы новичков в моей книге V.S. Mirzayanov. State Secrets: An Insiders Chronicle of the R'ussian Chemical Weapons Program… Именно на основе этих формул в Англии и других развитых странах стало возможным разработать методы идентификации новичков в пробах из организма человека и разработать методы излечения при отравлении ими. Нетрудно представить, где был бы мир сегодня, если не моя 30 летняя борьба против новичков. Скорее всего, погибли бы как Скрипали, так и г. Навальный, - разоткровенничался он в ответ.

Однако если немного открутить колесо истории массовых коммуникаций назад, то возникает вполне обоснованный вопрос, а насколько адекватен господин Мирзаянов вообще? Особенно если прочитать его пост в одной из соцсетей почти трехлетней давности.

- ГОСТАЙНА РОССИИ. Челябинск оцеплен. Выехать из города невозможно. Люди задыхаются. 2 млн человек в Челябинской области получили смертельные дозы рутения-106 и обречены на вымирание. Челябинск оцеплен постами и бронетехникой. Выехать из города невозможно…, - написал сей господин 25 ноября 2017 года и трагически заключил. – Это страшно.

То ли фильмов-катастроф дядечка пересмотрел, которые обожают снимать Голливуд, то ли вискариком усиленно увлекся чересчур. Или же его русофобия, которой он стал известен гораздо больше, чем вкладом в науку, придушила до неконтролируемого мозгом оргазма. В общем, Челябинск, если вы не в курсе, вы все там уже умерли. Два миллиона трупов разлагаются на улицах пустого мертвого города. Это вам «разработчик «Новичка» говорит, признанный на «цивилизованном Западе» авторитетом чуть менее авторитетным, чем некогда академик Сахаров и Александр Солженицын.

Интересно, а оцепление вокруг Челябинска уже снято?

Может, господину Мирзаянову надо бы сначала к врачу, обследование там пройти, кровь, мочу сдать на анализы? А уже потом его к людям допускать. Одно должно радовать тех, кто с ним общается – психические заболевания воздушно-капельным путем не передаются.