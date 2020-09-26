Это было пять лет назад: Валерия объяснила видео, где ее увозят на "скорой"

Поклонники переволновались за певицу Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поклонники певицы Валерии были встревожены ни на шутку. Продюсер Виктор Дробыш опубликовал вчера в социальных сетях видеоролик, на котором Валерию на каталке вывозят из кареты «Скорой помощи».

Супруг звезды Иосиф Пригожин сообщил, что госпитализация была связана с высокой температурой и ознобом у певицы во время зарубежных гастролей. Вирус подкосил самочувствие артистки на сутки.

Под тревожным видео в инстаграме Валерия и Дробыш вскоре сами прояснили, что оно было снято пять лет назад. Сейчас с любимой миллионами артисткой все в порядке.

Вообще подобные происшествия со звездой случаются редко, так как она следит за здоровьем. Недавно певица Валерия рассказывала нам о своих секретах красоты и здоровья: «Чем старше мы становимся, тем меньше надо есть и больше заниматься физическими нагрузками. Это единственная формула. Нужно менять свое отношения к еде: нужно есть для того, чтобы жить, а не наоборот»… Какое-то время я придерживаюсь диетического питания, потом ухожу в «свободное плавание», потом опять возвращаюсь. Регулярные тренировки делают мою жизнь более качественной, физическая выносливость помогает мне работать и отдыхать на полную катушку, и все рассуждения о возрасте – не более чем пустые разговоры. Я сегодняшняя превосхожу по силе и выносливости себя двадцатилетнюю, и мне это нравится».

В социальных сетях певицы появляются видео с ее тренировками – так что желающие могут совершенствовать фигуру и выносливость с Валерией.

А последние часы народ желает Валерии здоровья крепкого под видео с ее госпитализацией. Вот несколько цитат. «Тоже ковид? Вроде ведь так береглись. Наверное мы уже все расслабились и устали бояться. Скорейшего выздоровления. Люблю вас». «Сердце екнуло и даже не увидела, что это иностранная «Скорая» и врачи». «Дробыш такими интригами наберет еще больше просмотров, знает, что делает!» «Напугали. Теперь ждем интересные заголовки в прессе». «Почему не пишите, что случилось. Может клип снимаете?» «Здоровья в любом случае. Думаю нервы. Все наладится». Ну и главный вывод всех: «Жива и хорошо!»