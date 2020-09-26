В преддверии президентских выборов спрос на оружие в США вырос вдвое

В подавляющем большинстве американских штатов за период продолжающегося карантина вдвое вырос спрос на огнестрельное оружие. Фото: EAST NEWS

В подавляющем большинстве американских штатов за период продолжающегося карантина вдвое вырос спрос на огнестрельное оружие. В Мичигане этот показатель составляет 114%, во Флориде – 60, в Аризоне – 85%.

Он вовсе не связан с пандемией COVID-19, а имеет прямое отношение к расхождению во взглядах на свободное владение оружием кандидатов в президенты.

Республиканец Дональд Трамп неоднократно клялся «всегда поддерживать право на самооборону, всегда соблюдать Вторую поправку (поправка к Конституции США, закрепляющее право на ношение оружия – Прим. ред.)». Демократ Джо Байден намерен ограничить это право, а также ввести запрет на производство и продажу штурмового оружия и оружейных магазинов большой емкости.

Позиция Байдена не находит понимания, в первую очередь, в т.н. колеблющихся штатах, не являющихся вотчиной ни одной из двух партий.

Опасаясь возможного запрета оружия, люди покупают его прямо сейчас, невзирая на непростую экономическую ситуацию и резкое падение доходов.

Еще одним фактором, влияющим на спрос, стали продолжающиеся массовые беспорядки в США, охватившие практически все штаты, а также позиция многих губернаторов и мэров, урезавших бюджеты сил правопорядка. Не рассчитывая теперь на оперативную помощь полиции, американцы покупают оружие, дабы защитить себя и свое имущество.