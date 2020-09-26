«Смерть, пневмония и боль в мышцах». Пять футболистов, тяжело переболевших коронавирусом

Павел Погребняк Фото: Борис КУДРЯВОВ

Коронавирус поразил немало футболистов за недолгий период существования. Совсем недавно звездный форвард «Милана» Залатан Ибрагимович сообщил, что тоже заразился COVID. Однако точно не ясно, это швед заразился «короной», или «корона» заразилась Златаном. Случаев заражения вирусом среди футболистов все же много, поэтому «Комсомольская правда» вспоминает пять игроков, которым тяжело далась болезнь.

Дейберт Франс Роман Гузман

Дейберт Франс Роман Гузман, 25 лет

Клуб: команда университета Тринидада

В это сложно поверить, но в мире уже была зафиксирована смерть футболиста от коронавируса. Первым игроком, который умер из-за COVID, стал Дейберт Франс Роман Гузман из Боливии. На момент смерти ему было 25 лет. У Дейберта были осложнения с болезнью. Поэтому он и находился в больнице несколько недель. Однако врачи не смогли ему помочь. Также умерли его родственники – это отец Белизарио Роман и дядя Кармело Роман.

В конце мая федерация футбола Боливии сообщила о кончине Гузмана и выразила соболезнования: «Боливийская футбольная федерация выражает искренние соболезнования семье Дайберта Романа Гусмана, и мы просим у Бога сил в эти трудные моменты».

Дейберт Гузман выступал за команду университета Тринидада, которая играет в первенстве одной из низших лиг Боливии.

Саломон Самбья Фото: EAST NEWS

Саломон Самбья, 24 года

Клуб: «Монпелье»

В апреле «Монпелье» сообщил, что один из игроков команды был госпитализирован из-за коронавируса. Этим футболистом оказался французский полузащитник Саломон Самбья. Он стал первым игроком Лиги 1, заразившимся COVID. Серьезности ситуации добавила госпитализация. Официально у француза были диагностированы проблемы с пищеварением и дыханием. Спустя несколько дней Самбья был переведен в реанимацию, а вскоре его пришлось ввести в искусственную кому. К счастью для футболиста, коронавирус отошел.

«Как только я выписался из больницы, я захотел вернуться к своей прежней жизни. Мне пришлось долго ждать, чтобы снова сыграть в футбол. Я подозреваю, что мое имя всегда будет связано с коронавирусом», - позже отмечал игрок.

После выздоровления Саломон сыграл против «Радеза» в товарищеском матче, а позже уже возобновил выступление в Лиге 1. Первым соперником для него стал «Ренн» (1:2).

В интервью «LeParisien» Саломон дал совет людям, которые еще не болели коронавирусом: «Я советую им быть осторожными и защищать себя и своих близких, среди которых могут быть уязвимые люди. Также важно соблюдать меры защиты».

Пауло Дибала Фото: EAST NEWS

Пауло Дибала, 26 лет

Клуб: «Ювентус»

В конце марта вспышка коронавируса случилась в «Ювентусе». Изначально COVID заразились Даниэле Ругани и Блез Матюиди. В скором времени болезнь постигла и одного из лидеров команды – нападающего Пауло Дибала. Аргентинец сообщил о заражении 21 марта. А на выздоровление у него ушло почти 2 месяца.

Футболист находился на карантине вместе со своей девушкой Орианой, которая тоже подхватила COVID. Самое удивительное, что болезнь у обоих проходила очень сложно. По словам футболиста, в первую неделю он испытывал сложные симптомы. Аргентинцу было тяжело дышать, а также у него болели мышцы:

«У меня проявились сильные симптомы, но сегодня я чувствую себя намного лучше. Теперь я могу спокойно передвигаться, гулять и пытаюсь тренироваться. Я едва мог дышать, мои мышцы болели. К счастью, сейчас я и Ориана чувствуем себя лучше», - рассказал футболист изданию Football Italia.

Удивительным фактом стало долгое восстановление Пауло Дибала. Ведь он почувствовал себя хорошо уже в конце марта, после чего сдал четыре положительных теста, но лишь в начале мая получил отрицательный. Первым официальным матчем Пауло после восстановления стала игра в 1/8 ЛЧ против «Лиона» (2:1). На данный момент футболист пропускает матчи из-за травмы.

Павел Погребняк, 36 лет

Клуб: «Урал» (сейчас без клуба)

Коронавирус постиг все страны Европы – России досталось тоже. В РПЛ переболели немало игроков, но, наверное, самым запоминающимся стал экс-игрок «Урала» Павел Погребняк. Дело в том, что у 36-летнего футболиста случились осложнения из-за коронавируса. А источником всей информации стал Инстаграм звездной жена форварда Марии. Вместе с футболистом заболела вся семья – его жена и трое сыновей. Поначалу у детей была температура, а у девушки не было симптомов. Вскоре Мария обнаружила, что у нее пропала обоняние. Также у нее появилась слабость, температура и першение в горле.

Сам футболист был госпитализирован в больницу. У Погребняка была выявлена двусторонняя пневмония. Позже он рассказал, как переболел коронавирусом и пожаловался на условия в больнице:

«Конечно, надо уделять время своему здоровью, поскольку пневмония — серьезное заболевание, с которым я никогда не сталкивался. Да, условия в больнице были не самые шикарные, но понять можно: больных сейчас много, и нагрузка на больницы большая».

После выздоровления футболист провел несколько игр за «Урал». На данный момент футболист находится в качестве свободного агента.

Роман Еременко. Фото: Максим Романов/ТАСС

Роман Еременко, 33 года Клуб: «Ростов»

Наверное, каждый помнит про матч прошлого сезона «Сочи» - «Ростов» (10:1). Тогда в команде Валерия Карпина было обнаружено несколько игроков, которые заразились коронавирусом. Этими футболистами стали Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелина Попов и Арсений Логашов. «Ростову» пришлось играть полудетским составом.

Крайне тяжело пришлось полузащитнику Роману Еременко. Болезнь финского футболиста продвигалась не так просто. У него сразу же поднялась температура, а потом добавилась потеря вкуса и обоняния. Также ему было тяжело дышать. Роман избежал госпитализации, однако коронавирус дал осложнения на легкие. Именно это послужило причиной малого игрового времени.

На данный момент футболист продолжает выступать за «Ростов».