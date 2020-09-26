Иммунолог сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России на осень

Статистика по коронавирусу не радует уже который день. Фото: Артем КИЛЬКИН

Статистика по коронавирусу не радует уже который день. С начала сентября число новых выявленных случаев коронавируса пошло в рост. И уже два дня, как оно перевалило за 7 тысяч в сутки. Столько у нас не было с июня. И темпы прироста вызывают тревогу:

- Так же начиналось в марте, - припомнили мы иммунологу-аллергологу Владимиру Болибоку в эфире Радио «КП».

- Я с вами согласен, - поддержал врач. - Ситуация немного напоминает весеннюю, но есть существенный козырь в нашу пользу. Наша медицинская система уже адаптировалась к приему большого количества пациентов с COVID-19. При необходимости могут быть развернуты дополнительные койки, которые будут хорошо оснащенными кислородом, с аппаратами. И медицинское профессиональное сообщество научилось достаточно неплохо справляться и с самой инфекцией, и с ее осложнениями.

Собственно, дополнительные койки ковидных госпиталей в столице, например, снова приходится разворачивать. Об этом московские власти заявили еще в пятницу. Благо, опыт здесь уже наработан.

- Такой рост заражений наблюдается не только в России. В Европе, например, уже вовсю говорят о второй волне пандемии. В Чехии, Великобритании, Израиле, Франции, Испании приходится принимать вводить серьезные ограничения, чтобы приостановить распространение инфекции. Причем Израиль, например, снова ввел самоизоляцию для населения. Как вы считаете, как будет развиваться пандемия дальше? Ваши прогнозы?

- Прогноз один-единственный. У нас сейчас будет сезонный рост всех ОРВИ. Коронавирусная инфекция – это ОРВИ, это респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. А сейчас условия создаются для этого самые благоприятные. Из-за похолодания осеннего, зимнего периода впереди люди будут собираться в закрытых помещениях, пользоваться больше транспортом. То есть нас ждут более тесные контакты и все это будет приводить к распространению коронавирусной инфекции.

С другой стороны, уже создалась определенная прослойка, которую мы называем «коллективный иммунитет». И этот коллективный иммунитет в какой-то степени будет препятствовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции, то есть, у нас не будет такого экспоненциального взлета, как весной. Но рост, конечно, будет наблюдаться.

И еще один фактор – это погода. Нынешний рост - это отклик на похолодание несколькими неделями раньше. Установившаяся сейчас теплая погода, я предполагаю, даст нам некоторую передышку. Но потом все равно неизбежно – осень возьмет свое, похолодает и снова начнется бурный рост.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объясняет рост заболеваемости тем, что население не соблюдает меры профилактики. Действительно, летние «затишные» месяцы расслабили людей. Несмотря на все предупреждения, маски наши граждане надевают только перед кассами в магазинах и контролерами в транспорте. О соблюдении социальной дистанции как будто не слышали. А между тем, именно эти меры работают. Маска, например, по данным Роспотребнадзора, снижает риск заразиться респираторной инфекцией в 1,8 раза!

Ранее главный инфекционист РФ рассказал об эффективных мерах профилактики ковида.