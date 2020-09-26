С начала протестов в США снесли более сотни памятников

По крайней мере 33 статуи Христофора Колумба – первооткрывателю Америки - были убраны с улиц и площадей Сан-Франциско, Чикаго, Питтсбурга и других городов. Фото: ТАСС

Одним из объектов ненависти протестующих против расовой дискриминации в США стали памятники историческим деятелям. Их разрушали, портили, переносили в другие места. Всего за последние полгода порядка ста монументов сброшены с постаментов.

По крайней мере 33 статуи Христофора Колумба – первооткрывателю Америки - были убраны с улиц и площадей Сан-Франциско, Чикаго, Питтсбурга и других городов. Под давлением протестующих городские власти сочли его виновником расового угнетения и рабства.

Также снесены или демонтированы более полусотни памятников героям Гражданской войны, выступавших на стороне южан, поддерживавших рабовладение. В дополнение к этому развернулось движение за переименование военных баз, некоторые из которых также названы в честь видных военачальников Армии Юга. Президент Дональд Трамп всячески противодействует этому.

На Аляске, в городе Ситка, убрали с площади монумент русскому купцу Александру Баранову. Формальным поводом для решения городского совета стало обращение вождей индейцев-тлинкиитов. Якобы Баранов «являлся расистом и уничтожал коренных американцев».