"Напился на "Удаленке"? Прогул!": Геннадий Онищенко - об изменениях, которые просятся в трудовые отношения

В разговоре с Александром Гамовым экс-главсанврач порассуждал об актуальной в нынешнее время форме работы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Осеннее обострение» пандемии снова сделало актуальной новую форму работы «на удаленке». Форма есть, а согласия в отношении ее полезности и нужности до сих пор в обществе нет. Кому-то она нравится, кому-то – нет.

Вот уже и в Минтруде вскипела дискуссия, выплеснувшаяся в СМИ. В министерстве озадачены: как теперь нужно оценивать усилия трудящегося в домашних условиях сотрудника, как контролировать его рабочий день? Ну, вот как поступать, если, скажем, сотрудник день не выходит на связь. Что с ним? Болен? Заработался? Или злостно прогуливает? Как быть? Послать сотрудника отдела кадров на дом «невидимки» или, ничтоже сумняшися, просто поставить в его трудовом календаре «баранку»?

Словом, вопросы есть, а ответа определенного – нет. Геннадий Онищенко представил свое видение проблемы:

- В принципе «удаленка» - очень хорошая вещь. Она во многом решает проблемы инвалидов, женщин, находящихся в декретном отпуске с маленькими детьми – ей не нужно ездить на работу, она просто выполняет тот объем, который ей положен, к взаимному удовольствию работодателя и ее, как наемного рабочего.

Поэтому все эти формы очень нужны, важны не только в период вынужденных мер коронавирусной пандемии.

То, что сегодня есть возможность значительную часть офисного персонала, которого давят всякого рода аналитической работой, перевести на удаленный режим – это хорошо. Ну, даже заседания правительства уже проводятся в этом режиме…

Кстати, об удаленном режиме работы мы говорим уже много лет, но ситуация, которая сложилась с коронавирусной инфекцией, этот вопрос вывела на первый план.

И мне кажется, что сегодня назрела крайняя необходимость кое-что поменять в трудовом кодексе.

- То есть, узаконить «удаленку»?

- Трудовой кодекс – это очень серьезный и очень важный документ для защиты моих прав, как наемного рабочего. Вы мой работодатель, вы мне платите зарплату. И, естественно, все, что сегодня есть в трудовом кодексе, должно быть перенесено и адаптировано к этой новой реальности.

Например, нужно оговорить рабочее время. Вот, предположим, я должен прийти в офис на рабочее место к 8 утра, а уйти в 16. И это контролируется. А в данном-то случае как быть? Что является критерием? Не каждый же труд можно измерить временем.

- И вообще, мало ли что может произойти в квартире в твое рабочее время. Если, например, человек напился и «не вышел на работу»?

- Верно, я вот, скажем, напился, упал на кухне и сломал лодыжку. Кто будет платить мне? Что, это будет производственная или бытовая травма? Или это травма по пути на работу? Как она будет квалифицироваться? Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса - в условиях труда.

- Вот точно! То кот на клавиатуру компа уляжется, то дети шалят, то теща за спиной шуршит…

- Вы шутите, а я говорю о серьезных вещах. Вот я в кабинете на работе сижу за компьютером и у меня есть кресло, которое поднимается и опускается, у меня есть определенная освещенность рабочего места.

А какие условия труда в домашних стенах? Я сижу, сгорбившись, на кухне, пристроившись на подоконнике, а вокруг меня бегают дети?

Или вот вопрос расхода электричества. Вы мне его компенсируете?

Все нужно сегодня очень четко и ясно прописывать. И мои права как наемного рабочего должны быть защищены.

Конечно, соблазн велик – не толкаться в транспорте, сидеть на домашнем диване, работать на компьютере. Это хорошо. Но все остальное, что вытекает из ситуации, должно быть оформлено, юридически закреплено и, безусловно, иметь юридически значимую силу.

- Ну, если мы начнем требовать у работодателя компенсацию за электричество, он, пожалуй, нас просто уволит…

- Потому что еще есть прокуратура, которая придет и скажет – вы своему Онищенко платите зарплату, а он на работу не ходит! В Трудовом кодексе написано - должен ходить! А если нет – нарушаете закон. Оба – и работник, и работодатель.

Так что это все сегодня нужно очень четко и ясно трактовать с точки зрения действующего закона, а если что-то требуется - срочно изменять законодательство.

- То есть, если человек выпил на «удаленке», это не считается прогулом и нарушением дисциплины?

- Это должно считаться. Трезвость должна быть обязательным условием в отношениях. Равно как и запрет на курение. Ведь у нас есть ограничения по курению на рабочем месте. Даже если это место -дома, правило должно действовать и здесь.

- А если теща нервы мотает, это кто-то возмещает?

- Далась вам эта теща! Ладно, скажем так: наличие тещи тоже можно трактовать как условия труда.