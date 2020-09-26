Евросоюз «отверг» ответные санкции России

Официальный представитель Евросоюза Питер Стано внес новое слово в международные отношения. Фото: www.youtube.com

Официальный представитель Евросоюза Питер Стано внес новое слово в международные отношения. Он категорически не согласился с ответными санкциями России в отношении Евросоюза, введенные после объявления новых санкций ЕС против России.

- Мы отвергаем эти ответные санкции, объявленные Россией, как и иные ответные российские санкции, в частности, в сельскохозяйственном секторе, поскольку они неоправданны, - заявил дословно господин Стано.

При этом он объяснил, что российские санкции не стоит путать с европейскими. Потому что санкции ЕС, принятые против России и российских граждан, «являются адресными и соответствуют международному праву». И даже сверх того.

- Внесение в списки ЕС происходит на основе четких критериев и юридически обоснованных доказательств, - пояснил господин Стано. Про юридическую обоснованность нам ничего объяснять не стоит, это мы в курсе. «Хайли лайкли», «могло бы быть», «он наверняка хотел» и прочие железные доказательства Запада практически по каждому поводу ложатся в основу обвинения России, и это уже стало привычным, как трудовые будни с понедельника по пятницу. Господин Стано почему-то не привел факты состоявшихся решений судов, легших в основу европейских решений о санкциях.

Впрочем, не будем заострять внимание на таких «мелочах», как выдуманные предлоги и поводы, недоказанные обвинения и так далее. Кроме общеукраинского ментального посыла «а нас-то за що?» (все же эта ментальность заразительна) здесь интересен совсем иной момент. Даже игнорируя «зеркальность» российского ответа Евросоюзу.

- Мы отвергаем эти санкции, - объявил официально Питер. А что, так можно было? То есть и Россия тоже может сказать и Вашингтону, и Брюсселю, мол, «мы ваши санкции отвергаем, выкусите теперь». И что, они должны были после этого заплакать и пожаловаться, что у них опять не получилось? А теперь, если следовать логике господина Стано, зарыдать должна Москва, раз он отверг?

Да нет, дорогуша. Тут так не работает. Если Москва внесла кого-то в списки, то они в Россию теперь не въедут. Если Россия запретила ввоз ряда продуктов, то как вы там ни отвергайте это решение, а нашу границу подсанкционные товары могут пересечь только в виде откровенной контрабанды.

Все-таки забавны люди, которые, сидя в стеклянном домике, увлеченно швыряются камнями в огороды соседям.