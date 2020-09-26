"Отеки не спадают совсем": Кристина Асмус довела себя до больничной койки

Кристину Асмус работа довела до больничной койки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последнее время Кристина Асмус работает на износ. Актриса спит по два с половиной часа и переезжает из одного города в другой ради съемок. В какой-то момент ее организм не выдержал и бывшая жена Гарика Харламова загремела в больницу.

"Съемки нон-стоп под палящим солнцем, 20-часовые смены, сценарии перестраивались в процессе, солнечные удары, потери голоса, температуры, декорации восстанавливались после каждого испытания, дубли длиной в 1,5 часа, огромное количество технических сложностей... Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки... А голоса нет. Отеки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии", - рассказала о своем состоянии Кристина Асмус.

Актриса переживает, что совсем скоро состоится спектакль с ее участием. Премьера намечена на конец сентября, поэтому она должна быть в форме. "Нагрузка дичайшая. И это не то, что я на сцене как-то не так кричала... Нет. Это все график, которым я себя довела... Впервые, наверное, в голове мысль - что это все, конечно, того не стоило...", - пишет артистка.

Совсем недавно она радовалась возможности сыграть на одной сцене в Театре имени Ермоловой со своими кумирами. Кристина опубликовала фото после репетиции спектакля "Дачники". "Средь гениев! Олег Меньшиков и Евгений Марчелли! Мои крестные отцы в театре! Мои друзья, мои соратники, моя безграничная любовь! Когда у тебя такой тыл и поддержка, не страшно вообще ничего! Даже сложнейшая премьера с тремя актами в катастрофически сжатые сроки!"

Она также рассказывала, что ее график расписан на месяц вперед. Практически каждый день Асмус нужно выходить на сцену. А ее главный инструмент - голос - находится в ужасающем состоянии.

Буквально несколько дней назад она возвращалась в Москву из Сочи, провела в поезде больше суток. "Я вообще очень часто езжу на поездах. Гораздо чаще, чем на самолетах. Не потому, что боюсь летать. Наоборот, очень люблю, хотя и спокойнее на поезде. Но эти поездки всегда - мои редкие выходные и возможность выспаться, поучить тексты, почитать сценарии и договоры, на которые всегда катастрофически нет времени... Чай, леса-тополя и никуда не надо торопиться...", - делилась блондинка.