«Тест отрицательный, поэтому без маски»: бойфренд Екатерины Варнавы гулял по Москве после заражения коронавирусом

У Александра Молочникова и его подруги Екатерины Варнавы премьера перенеслась из-за коронавируса на 6 октября. Фото: Instagram.com

Цифры заболевших коронавирусом выросли. Это должно заставить всех соблюдать меры предосторожности – по возможности избегать мест скопления народа, носить маски. Многие разумные люди выполняют рекомендации врачей. Но есть и те, кто игнорирует правила. Звезд, которые должны подавать пример сознательного поведения, это тоже касается.

В четверг на этой неделе в сети появились фото гуляющего по столице без маски жениха артистки Екатерины Варнавы. Александр Молочников подтвердил, что на снимках действительно он. Его безответственность вызвала волну гнева. Ведь за неделю до этого режиссер Александр Молочников сам сообщил, что по возвращении из Сочи с кинофестиваля у него диагностирован коронавирус. Интересно, что еще по прилету на киносмотр 28-летний Молочников чувствовал себя неважно, температурил, поэтому вызвал врача в гостиницу, но тест на коронавирус показал отрицательный результат. И после этого он пошел без маски на красную дорожку, на премьеру фильма, а потом на тусовку в ресторан. «У меня чуть-чуть поднялась температура, сделал тест и пошел… Наверное так нельзя было делать», - все еще сомневается модный деятель искусств.

Молочников не скрывает, что сбил температуру и пошел на «красную дорожку». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ксения Собчак тогда заметила в социальных сетях: «Молочников успел обтусить весь «Кинотавр». Я вот как чувствовала и опоздала на его фильм. И Саша благородно меня не стал обнимать при встрече! Спасибо!» Видимо, чувство собственной безопасности у Молочникова сработало в случае с Собчак.

Кстати, Молочников свое видео с признанием в заражении коронавирусом спустя время удалил. Главной целью его было сообщить о переносе премьеры спектакля «Бульба. Пир» из-за диагностики коронавируса у некоторых артистов и режиссера Молочникова. Кстати, в этой постановке Александр выделил роль и своей возлюбленной Варнаве – она играет Собаку Бульбы.

Когда Молочникова засняли в центре Москвы, спешащим по делам без маски — режиссер оправдался: мол, тест на коронавирус отрицательный, поэтому и ходил без маски. Такое поведение вызывает массу вопросов. Во-первых, у многих артистов, кто перенес коронавирусную пневмонию, тесты заболевание не показывали – об этом говорил Стас Михайлов, на днях Анна Нетребко после лечения в коронавирусной больнице сообщала «тесты могут быть неверны». Во-вторых, даже если тест отрицательный, то спустя столь короткое время после диагностики человек еще может быть заразным. Если ты, молодой и красивый, чувствуешь себя хорошо, то это не дает тебя права подвергать опасности менее здоровых людей с хроническими заболеваниями, которые встретятся на твоем пути — в лифте, в парадной или где-то еще.

Вообще поведение Молочникова – как отражение светской жизни столицы. Заказники и тусовки возобновились – при встрече артисты обнимаются и целуются. Спустя пару дней вызывают на дом лаборантов – сдавать тесты, потому что у кого-то из их компании обнаружился вирус. Если весной и в начале лета артисты не скрывали заражения коронавирусом, также часто об этом узнавали из больниц – соседи по палатам «сдавали» именитых пациентов. Теперь же многие лечатся дома, так как переносят в легкой форме, поэтому не отменяют посещения магазинов и ресторанов. Клиенты одного из элитных салонов красоты шепчутся, что на педикюр и маску к ним заезжала артистка с подтвержденным коронавирусом – они об этом узнали позже от ее телохранителя… Новый тренд — многие звезды перестали сообщать о своем коронавирусе. Регулярно тестируют телеведущих и тех звезд, кто приезжает на телесъемки. Кроме того, на многих съемочных площадках сериалов раз в три дня — тестирование.

Роза Сябитова сегодня заставила врача переместить врача маску с подбородка на нос. Фото: Instagram.com

Несознательных полно по разные стороны кулис. Сегодня, к примеру, Роза Сябитова поехала в Подмосковье делать прививку от гриппа и была шокирована – люди в очереди в медцентре без масок, терапевт носит маску на подбородке. К тому же, доктор пытался перед вакцинацией измерить Розе температуру ртутным градусником. Сябитова сначала заставила обработать градусник спиртовой салфеткой, а потом выяснила, что у врача имеется бесконтактный термометр, но он его не использует – не привык. «Народ, я в шоке! Жесть просто! Я не знаю, что происходит с людьми! Почему вы не уважаете других?» - Сябитова призывает всех проявлять сознательность. Мы к пожеланиям Розы Раифовны присоединяемся.