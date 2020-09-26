Европа Украину поматросила и бросила

Зеленскому не удалось выбить финансирования у Европы. Фото: EAST NEWS

Европейцы опять поиздевались над украинцами. Это уже становится какой-то традицией. Сначала Европа объявляет, что если Киев хочет что-то получить от ЕС, то должен сделать так-то и так-то. На Украине после баталий или без оных принимаются решения под диктовку, в ЕС хлопают в ладоши, после чего идет логичный процесс превращения перемоги в зраду - поскольку выполнять принятые решение в Киеве не спешат, то Брюссель трансформирует ладошки в кукиш.

Последний по времени кукиш Европа преподнесла Украине буквально на этой неделе. И не один, а два. Глава объединенной европейской дипломатии Жозеп Боррель 22 сентября совершил свой первый визит в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Речь шла о подготовке саммита Украина – Евросоюз, который должен был начаться 1-го октября в Брюсселе (в итоге его было решено перенести), но судя по тому, что Боррель не сдержался и перешел границы всех дипломатических канонов, Зеленский очень упорно и очень настойчиво просил у Брюсселя денег.

- Как я сказал президенту Зеленскому, Европейский союз – это не благотворительная организация или банкомат, - заявил Боррель по итогам вояжа в Киев в своем отчете. Владимир Александрович, наверное, тут же вспомнил европейского писателя Сент-Экзюпери с фразой про ответственность «за тех, кого приручили». И понял, что не все в жизни происходит так, как написано в книгах. Ведь столько же было надежд про то, что «весь мир с ними», «Украине должны», еще немного – и «золотой дождь прольется на Незалежную из европейского кошелька. А тут вдруг – бац, и европейский кошелек показал свое пустое дно.

Глава объединенной европейской дипломатии Жозеп Боррель Фото: EAST NEWS

- В июле прошлого года мы подписали с Украиной меморандум о взаимопонимании (MoU) по новой программе макрофинансовой помощи (MFA) на сумму 1,2 миллиарда евро. Я напомнил президенту Зеленскому, что к этому меморандуму были приложены условия, прежде всего касающиеся укрепления верховенства закона и антикоррупционных реформ, - отчитался Боррель по итогам поездки. - Я настаивал, в частности, на необходимости обеспечения прозрачных, основанных на заслугах и деполитизированных процессов отбора сотрудников антикоррупционных органов.

То есть, после того, как Киев по требованию и из-за ультиматума МВФ принял закон о создании в стране рынка земли, от него на Западе потребовали, чтобы руководство антикоррупционных структур Украины формировалось по указке западных смотрящих и из их числа.

А тут еще и посол Евросоюза на Украине господин Матти Маасикас выступил против принятия закона о локализации производства, который должен был поддержать украинское машиностроение.

- Текст законопроекта идет против Соглашения об ассоциации, против общего соглашения о преференциях ВТО, насколько я знаю, и против других международных обязательств Украины. Пусть проект будет даже не поставлен на паузу, а вовсе забыт, - объяснил свою позицию Маасикас в интервью РБК-Украина.

Что говорите? Вмешательство во внутренние дела Украины? Оставьте, это сущие мелочи по сравнению с тем, что происходит на этой территории.

А ведь Зеленский (или сценарист) предвидел нечто подобное в сериале «Слуга народа». Если кто смотрел, напомню, МВФ попытался там нагнуть Украину. И герой Зеленского президент Голобородько там дал им окорот, причем, настолько брутально, что даже в дрожь бросает.

- Идите вы в жопу! Мы не попрошайки, мы не окраина, мы богатая и красивая страна. И то, что мы сейчас лежим на лопатках - еще не повод ставить нас раком, - дословно заявил в фильме президент Украины Василий Голобородько.

Украинцы сейчас жалеют, что Владимир не тот Василий. А Владимир понимает, что жизнь – это не книга. И даже не кино… и что здесь, если тебя послали, надо поворачиваться и идти. И максимум возможного, что он может сделать, так это распорядиться убрать эту порочащую честь и достоинство фразу главы европейской дипломатии с официального сайта президента Украины.