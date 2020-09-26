Матч Тамбов - Спартак 26 сентября 2020. Главное

"Спартак" победил в гостях в Саранске "Тамбов". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 26 сентября, в Саранске прошел первый матч 9 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Тамбов" на "своем" поле принимал московский "Спартак". Год назад тамбовчане одержали сенсационную победу над москвичами. Итог поединка - 2:0.

Встреча "Тамбова" и "Спартака" открывала программу 9 тура нынешнего сезона в РПЛ. Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию поединка. Только лишь после этого поединка свою встречу провел "Зенит".

Впервые в этом сезоне в стартовом составе "Спартака" появился форвард Александр Кокорин. Он дал комментарий про ход поединка против "Тамбова". Спартаковцы смогли забить первые голы, к слову, только после ухода Кокорина с поля.

В итоге "Спартак" впервые в своей истории одержал победу над ФК "Тамбов". К финальному свистку на табло горел счет 2:0. Героем поединка стал защитник москвичей Айртон, забивший два мяча.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после поединка оценил игру Александра Кокорина. Как сказал тренер, пока что видно, что у форварда не хватает сил играть весь матч. Но - пока что все смотрят с пониманием на эту ситуацию.

Наставник "Спартака", к слову, сказал, что команде еще нужны новые игроки. Тедеско сделал заявление о трансферах. Важная мысль - москвичи ищут себе правого защитника.

При этом, Тедеско пояснил свою позицию по поводу отмененного гола. Ведь "Спартак" мог забить еще до точных ударов Айртона. Но - все закончилось хорошо.

А вот гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов уже говорит о будущем. В команде будут ждать поединок против питерского "Зенита".