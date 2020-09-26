Инвестконтракт с «Роснефтью» по Приобскому месторождению позволит государству получить до 1 трлн рублей Фото: Shutterstock

Компания «Роснефть» - крупнейший налогоплательщик в стране. За последние пять лет совокупные доходы бюджета от деятельности предприятия превысили 17 трлн рублей. И могут еще существенно вырасти. Компания сообщила, что если государство предоставит инвестиционные стимулы для Приобского месторождения, то это позволит кратно увеличить доходы государства до 1 трлн рублей

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

В рамках инвестиционного контракта «Роснефть» принимает на себя обязательства по дополнительным инвестициям в развитие нефтедобычи на Приобском лицензионном участке. Эти вложения сопоставимы по объёму с суммой налогового вычета за 2021-2030 и обеспечат дополнительную добычу в размере 70 млн тонн за соответствующий период за счёт наращивания объёмов бурения на низкорентабельных запасах, добыча которых может быть утрачена при действующем режиме налогообложения, сообщает компания.

Приобское месторождение - это крупнейшее нефтяное месторождение России, которое отличается сложным геологическим строением, является многопластовым и низкопродуктивным. Текущие извлекаемые запасы Приобского лицензионного участка составляют более 1,6 млрд. тонн.

Месторождение было открыто в 1982 году и запущено в разработку в 1988 году. Пик добычи нефти на Приобском месторождении на уровне 33,8 млн.тонн был пройден 11 лет назад - в 2009 году. За 11 лет (с 2009 по 2019 год) добыча нефти сократилась на 29% несмотря на все усилия компании по развитию месторождения. За этот период «Роснефть» увеличила объёмы бурения более чем на 50% - с 380 до 580 скважин в год. Компания стала применять на месторождении дорогостоящие высокотехнологичные методы разработки и если в 2009 году все новые скважины были наклонно-направленными, в 2019 году 36% из них – горизонтальные с многостадийным ГРП.

За период с 2009 по 2019 гг. «Роснефть» также увеличила фонд действующих добывающих скважин в 2,8 раза - с 1,8 до 4,9 тыс. скважин (ежегодно он увеличивался в среднем на 11%). Однако дебит нефти одновременно снизился в четыре раза. Падение добычи на месторождении обусловлено невысоким качеством запасов, в первую очередь по причине крайне низкой проницаемости пласта и в связи с комплексом других геологических и технических факторов.

Инвестиционное соглашение предотвратит дальнейшее, более существенное падение добычи.

ПО ПРИМЕРУ САМОТЛОРА

Предлагаемая инвестиционная модель уже доказала свою эффективность на примере Самотлорского месторождения. За первые два года действия инвестиционного контракта на Самотлоре бюджет в виде дополнительных налогов получил 111 млрд.руб. За период действия инвестиционного контракта, мультипликативный эффект экономики от инвестиций в Самотлор составит не менее 1,7 триллиона рублей, что превысит величину налоговых инвестиций почти в 5 раз.

Сегодня пример Самотлорского месторождения свидетельствует о том, что Россия обладает огромным потенциалом в вопросе поддержания и даже увеличения добычи на зрелых месторождениях.

В случае с Приобским месторождением, доходы государства за 10 лет действия инвестконтракта более чем в два раза превысят размер стимулов.

По условиям соглашения в те периоды, когда рыночная цена на нефть не превышает уровень, установленной бюджетным правилом, инвестиционные стимулы не будут применяться. При этом Компания берет на себя безусловные обязательства перед государством по росту объема инвестиций в разработку Приобского месторождения, увеличению объема добычи и налоговых поступлений в бюджет.

Инвестиционное соглашение не только придаст новый импульс развитию одного из ключевых нефтегазовых активов Западной Сибири, но и будет иметь существенный мультипликативный эффект для смежных отраслей экономики.

«С учетом участия представителей Счетной палаты в межведомственных мероприятиях на площадках Правительства РФ по рассмотрению и согласованию законопроекта улучшение взаимодействия между ведомствами послужило бы снятию претензий и бюрократических проволочек в процессе принятия закона», - отмечается в сообщении компании.