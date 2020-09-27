ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Федор Смолов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты ЦСКА и "Локомотива" проведут главный матч 9 тура чемпионата России в РПЛ в воскресенье, 27 сентября. По афише это - лучший матч игрового дня. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020.

Статистика личных встреч ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020

ЦСКА и "Локомотив" провели на всю историю чемпионатов России 59 матей. 23 победы у армейцев, 25 - у "Локо", 11 раз матчи завершались вничью. Последнюю игру на арене армейцев выиграл ЦСКА 1:0. Но на финише прошлого сезона "Локомотив" победил 2:1 у себя в Черкизово.

Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020

У ЦСКА больше шансов на победу, чем у "Локомотива", в этой игре.

Прогноз на матч ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020

Будет ничья.

Стартовые составы на матч ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020

Кто появится в стартовом составе каждой из команд, станет ясно за час до игры.

Время начала матча ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020

Матч ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Зенит можно посмотреть 27 сентября 2020 и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020

Трансляция матча ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.