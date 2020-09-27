ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Федор Смолов.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Футболисты ЦСКА и "Локомотива" проведут главный матч 9 тура чемпионата России в РПЛ в воскресенье, 27 сентября. По афише это - лучший матч игрового дня. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020.
Статистика личных встреч ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020
ЦСКА и "Локомотив" провели на всю историю чемпионатов России 59 матей. 23 победы у армейцев, 25 - у "Локо", 11 раз матчи завершались вничью. Последнюю игру на арене армейцев выиграл ЦСКА 1:0. Но на финише прошлого сезона "Локомотив" победил 2:1 у себя в Черкизово.
Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020
У ЦСКА больше шансов на победу, чем у "Локомотива", в этой игре.
Прогноз на матч ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020
Будет ничья.
Стартовые составы на матч ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020
Кто появится в стартовом составе каждой из команд, станет ясно за час до игры.
Время начала матча ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020
Матч ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020 года в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть матч ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020
Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Зенит можно посмотреть 27 сентября 2020 и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч Премьер.
Трансляция матча ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020
Трансляция матча ЦСКА - Локомотив 27 сентября 2020 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.