Меган Маркл приняла участие в американском телешоу. Герцогиня Сассекская поддержала уголовника, отсидевшего 37 лет

актриса и герцогиня Сассекская Меган Маркл приняла участие в телешоу Фото: EAST NEWS

Сложно себе представить королевскую семью в телевизоре. Все же это не династия Кардашьян, построившая репутацию и капитал на трансляциях из собственного дома — в реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians за американцами армянского происхождения с 2007 года следила вся Америка.

В финале проекта Меган внезапно вышла по видеосвязи в эфир Фото: EAST NEWS

Но опальная жена рыжеволосого баламута принца Гарри, актриса и герцогиня Сассекская Меган Маркл, продолжает открывать новые горизонты. Сначала она организовала выход их пары из-под крыла Елизаветы II, а теперь приняла участие в популярном американском шоу «Америка ищет таланты».

В финале проекта Меган внезапно вышла по видеосвязи в эфир и призналась, что весь сезон болела вместе с мужем за Арчи Уильямса — темнокожего артиста с непростой судьбой. И поддержала его добрым словом.

- Мы болели за тебя каждую неделю, и дело не только в том, что нам нравится твое имя (именем Арчи Меган и Гарри назвали сына — Авт.), - призналась внезапно герцогиня. - Мы гордимся тобой, мы симпатизируем тебе, Арчи, мы — за тебя!

Что в нем такого особенного, в этом Арчи? Дело в том, что перед тем, как прийти в телепроект, певец провел 37 лет за решеткой. Он всегда хотел петь, не торговал наркотиками на углах, но в 1982 году был арестован и приговорен к пожизненному заключению (!) за попытку убийства, изнасилование и грабеж с отягчающими обстоятельствами.

Сам Арчи категорически отрицал вину, но демократическое американское правосудие упекло его за решетку. 37 лет он сидел, и только в 2019 году всплыли новые подробности дела, которые позволили артисту освободиться. Оказывается, что на месте преступления так и не обнаружили отпечатки его пальцев. Странно, что это выяснилось, когда Арчи стукнуло 59 лет. Правда?

- В тюрьме я смотрел шоу America’s Got Talent и представлял себя здесь, — рассказал во время эфиров Уильямс. - Именно творчество помогало мне справиться с тяготами заключения на протяжения стольких лет. Я пришел, потому что мечтал выступить на этой сцене.

Победителем 15 сезона проекта Арчи не стал. Проект выиграл Брандон Лик. Однако поддержка членов королевской семьи (пусть и сложивших с себя официальные полномочия) стала беспрецедентным событием.