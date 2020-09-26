Кронштадт принял литературно-музыкальный фестиваль «Остров фортов»

Кронштадт – закрытый долгие годы город военных моряков – все больше и больше становится местом притяжения туристов. Приезжающих сюда гостей привлекает очарование этого обособленного района Петербурга и история, которой пронизан каждый уголок острова Котлин. Не удивительно, что именно здесь состоялась масштабная акция «Неповторимое очарование гостеприимного Санкт-Петербурга». А точнее, ее часть - литературно-музыкальный фестиваль «Остров фортов». И все это приурочили ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Сам фестиваль был организован «Островом фортов» совместно с Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и Администрацией Кронштадтского района.

- Туризм важен для жителей нашего города, так как вносит значительный вклад в его экономику и создает новые рабочие места, сохраняет культурное наследие Петербурга и рассказывает о нем всему миру. Сейчас всем нам как никогда хочется положительных эмоций и соприкосновения с красотой, которой богат город на Неве в осенний период, – рассказал о причинах проведения акции председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

По официальным данным, туриндустрия обеспечивает больше 100 тысяч прямых рабочих мест в Санкт-Петербурге, а в сезон это число возрастает втрое. Поэтому неудивительно, что в год, когда туротрасль сильно пострадала от закрытия границ из-за пандемии коронавируса, жителям Северной столицы решили напомнить, насколько важен туризм для города. А путешественникам, что Петербург - привлекательное и безопасное направление. И естественно, что в музейно-историческом парке Кронштадта «Остров фортов» эту инициативу не могли не поддержать.

- Реализация потенциала Кронштадта как направления для отдыха и путешествий, является одной из ключевых задач «Острова фортов», поэтому проект активно поддерживает инициативы, нацеленные на развитие сферы туризма Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба Автономной некоммерческой организации (АНО) по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте «Остров фортов».

Сам фестиваль «Остров фортов», названный также, как и недавно открывшийся музейно-исторический парк, рассчитан на два дня, 26 и 27 сентября. В его рамках запланирована культурно-развлекательная программа для зрителей всех возрастов. Жителей и гостей Кронштадта ждали литературно-поэтические встречи, образовательные лекции, творческие активности, а также концертная программа с произведениями самых разных музыкальных жанров.

Но основной темой, а иначе в Кронштадте и быть не могло, стала морская. Путешествия по бурным морям и океанам, приключения, битвы кораблей, поиски лежащих на дне сокровищ – сколько произведений посвящено этим темам! Во все времена они вдохновляли людей на творческие свершения. В Кронштадте, городе военно-морской славы России, они исторически связаны друг с другом, и поэтому именно здесь было решено провести семейный фестиваль, призванный объединить любителей литературного, музыкального и художественного творчества всех возрастов.

Не удивительно, что мероприятие открылось встречей с петербургским путешественником, писателем и художником Александром Ингилевичем. Член Русского Географического Общества произнес приветственную речь, поблагодарив собравшихся гостей фестиваля, которых набралась не одна сотня.

- Так сложилось, что этот год посвящен удивительным юбилеям — 200-летию открытию Антарктиды, 310-летию со взятия русскими войсками крепости Выборг, где лично мне удалось во время подводных исследований найти удивительные археологические находки! И сегодня у нас в программе фестиваля — не только творчество. Мы будем много говорить о путешествиях и приключениях по самым разным уголкам планеты. Хочу пожелать успехов, творчества и процветания проекту «Остров фортов». Несмотря на то, что проект очень молод, он уже, как новый корабль, сошел со стапелей и режет форштевнем холодные воды Балтийского моря, - отметил знаменитый путешественник.

В качестве вступления, учитывая литературно-морскую тематику, Александр прочел стих Иосифа Бродского «Новый Жюль Верн». После чего он рассказал собравшимся перед сценой зрителям о морских путешествиях в самые разные уголки мира – от Египта до острова Кокос, а также по России. Одной из самых завораживающих частей рассказа стали истории о подводных поисках затонувших кораблей, которыми Александр Ингилевич занимается больше 30 лет.

По его словам, Балтика – уникальное море, ведь только здесь вода имеет свойство сохранять дерево. А потому сотни кораблей, затонувшие во время штормов или погибшие в бою, лежат на дне почти в первозданном виде.

При подъеме на них находят не только закупоренные бутылки с вином или маслом, но также целую одежду – шерстяные свитера, фетровые шляпы и даже кожаные сапоги, в подошве которых целехонькими остаются деревянные гвозди.

Уникальный пример – шведский парусник «Густав Васа», затонувший при спуске на воду и пролежавший на дне больше 300 лет, прежде чем шведы его подняли, отреставрировали и сделали главным экспонатом выставки в Стокгольме. Александр Ингилевич уверен, что и в Кронштадте, на «Острове фортов», может появиться такой же музей с историческими судами, возвращенными из небытия.

А поднимать со дна есть что! Историк напомнил о Выборгском сражении 1790 года, в котором приняли участие 300 кораблей. В нем русский флот не потерял ни одного судна, потопив немало шведских парусников. Этот подвиг моряков, к слову, запечатлен рисунком на одной из локации музейно-исторического парка.

Но, конечно, одними только разговорами фестиваль не ограничился. Позднее на берегу Финского залива, который омывает общественное пространство, прошел арт-плэнер для юных художников. На морскую тему, естественно.

На сцену в это время вышли музыканты популярного петербургского live-band проекта «Dabu Davout», совмещающие в своих выступлениях электронную музыку с живыми инструментами и вокалом.

Позднее они уступили место авторам детского экологического журнала «У Лукоморья», которые не только подарили юным зрителям спецвыпуск журнала, но и рассказали о бережном отношении к природе и, в том числе, морю.

Вместе с представителями журнала «У Лукоморья» в «Саду памяти» на территории парка «Остров фортов» был высажен годовалый саженец дуба. Это дерево имеет интересную историю: оно выращено из одного из желудей легендарного дуба императора Петра Первого, собранных юными экологами. Символично, что потомок дерева, посаженного лично создателем российского флота будет расти в музейно-историческом парке, посвященном отечественному ВМФ.

Затем кукольный спектакль показали участники одного из творческих школьных коллективов Петроградского района Санкт-Петербурга. Их сменили члены поэтического клуба «21 poetry», устроившие музыкально-литературный стихотворный перфоманс совместно с трип-хоп исполнителем Nocturnal One – речитатив и поэзия лились со сцены дополняя друг друга.

Далее в программе значились открытые чтения участников литературного проекта «Петербургские мосты». Поэтов вновь сменила музыка – диджеи отыграли свой сет. И это был далеко не конец.

Впрочем, кроме духовной пищи была на фестивале пища и съедобная: посетители «Острова фортов» с удовольствием захаживали на фуд-корт. Здесь, в рамках проекта «Гастрономическая карта России» ресторатор Кирилл Зиминов представил изысканное меню, включающее мидии, корюшку и другие популярные блюда морской кухни.

Гости праздника наслаждались не только представлением и вкусное едой, но и отличной погодой – в Петербурге ярко светило солнце, а термометры показывали +22 градуса, и лишь легкий морской бриз напоминал, что на дворе уже осень. Тем не менее, сотни родителей с детьми заполонили всю территорию музейно-исторического парка «Остров фортов». Малыши не только лазали по детской площадке, но и «липли» к экспонатам парка – огромному корабельному винту, настоящему якорю или качались на качелях с фантастическим видом на Финский залив. Не оторвать было ребятишек от штурвала, установленного на пешеходной галерее.

Не менее насыщенную программу организаторы запланировали и на воскресенье. Второй день порадует гостей праздника выступлением членов поэтического клуба «Литературная гостиная» - известной в Санкт-Петербурге открытой площадки для всех ценителей поэзии. В течение дня молодые петербургские поэты прочтут свои произведения на тему путешествий в формате «открытого микрофона».

Отдельное место в программе отведено теме разнообразия культур и менталитетов народов России. Ее, в интерактивном выступлении, представят участники проекта «Зов Земли». Через стихи, рассказы и костюмированные выступления они познакомят зрителей с уникальным культурным наследием кочевников России.

А позднее Главная площадь парка станет местом для профессиональной театральной постановки: молодые актеры кафедры режиссуры и актерского мастерства Санкт-Петербургского института культуры и искусств устроят «уличный концерт» с эстрадным танцем и клоунадой.

И самое приятное, что в каждый из дней вход на фестиваль – бесплатный абсолютно для всех.

- Всемирный день туризма — замечательный праздник, который в той или иной мере касается каждого из нас. Все мы, так или иначе, путешествуем. Поездки на море, экскурсии, визиты к друзьям или родственникам в другой город или даже командировка — все это туризм. Путешествия не любить невозможно. Они таят в себе особую романтику, сложную гамму чувств, которую лучше всего передают литература и музыка. Именно поэтому ко Дню туризма мы решили организовать литературно-музыкальный фестиваль на тему путешествий. Искренне надеюсь, что собравшиеся на фестивале гости получили заряд позитивных эмоций и хорошо провели время. Литературно-музыкальным фестивалем мы завершаем сезон в музейно-историческом парке «Остров фортов». Мы говорим искренние слова благодарности десяткам тысяч человек, которые уже побывали в парке и от души поддержали наши начинания. Мы прощаемся ненадолго: новый цикл культурно-развлекательных мероприятий стартует в преддверии Нового года. А сам парк продолжит с понедельника работать в обычном режиме и, как всегда, ждет гостей, - отметила член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу.

Напомним, что в рамках масштабного проекта «Остров фортов» в Кронштадте будет создан историко-культурный кластер на площади более 100 гектар. В городе появятся новые общественные пространства, благоустроенные набережные, музейно-парковый комплекс, выставочный центром, социальные, научные и образовательные учреждения.

Не забудут про гостиницы, развитие дорожной сети и коммуникаций. Также заявлено создание марины – гавани для стоянки туристических яхт.

По задумке инициаторов, проект должен вдохнуть вторую жизнь в Кронштадт и сделать город одним из локальных центров туризма в Петербурге.