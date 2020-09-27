Протесты в Белоруссии, последние новости на 27 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

В Минске прошел марш оппозиционерок - репетиция инаугурации Тихановской. Фото: Иван ИВАНОВ

В субботу, 26 сентября, в минском парке «Дружбы народов» прошла акция протеста под названием "забег свободных". На нее собралось около 100 человек. На 3-м километре пробега бегунов начали задерживать.

Утром в телеграм-каналах было объявлено, что в Минске на Площади Победы пройдет импровизированная инаугурация экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Это мероприятие обернулось акциями протеста и задержаниями.

С обеда были перекрыты подъезды к площади Победы.

Протестная колонна отправилась в центр города. Фото: Иван ИВАНОВ

На площади у Комаровского рынка, где традиционно собираются протестующие, 26 сентября открыли «Ярмарку мастеров». Тем не менее, там собрались женщины с красно-белыми флагами. Приходили общественные деятели и известные оппозиционеры, в том числе Нина Багинская. Около трех часов дня начались задержания. Багинскую задержали первой. Т

Оттуда протестная колонна отправилась в центр города. И несмотря на задержания, смогла дойти до проспекта Независимости.

Попадали в автозак и журналисты - «Наша Нива» - Екатерина Карпицкая, «Еврорадио» - Мария Войтович, «МБХ-медиа" - Анастасия Ольшанская. По сообщению ГУВД Минска, было задержано несколько десятков человек

Прошли задержания. Фото: Иван ИВАНОВ

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В субботу после 72-часовой отсидки вышел на свободу главный редактор «Нашей Нивы» Егор Мартинович. Он был задержан по статье «Клевета». Мартинович остается в статусе подозреваемого.

На акции протеста снова задержали врача-реаниматолога Богдана Шильниковского. В августе он уже побывал на Окрестина.

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