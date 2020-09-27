Певица МакSим впервые появилась на публике после тяжелой болезни

Певица Максим (слева) месяц назад вернулась в Москву Фото: СОЦСЕТИ

Несколько месяцев назад певица МакSим исчезла из поля зрения поклонников. 37-летняя артистка поставила на паузу свою творческую карьеру из-за сильных болей. Недуг стал следствием ДТП, в которое вокалистка попала в 2019 году. В результате тяжелой болезни исполнительница сильно похудела. Кроме того, она удалила все фотографии в своем блоге. Однако на днях преподнесла поклонникам сюрприз.

Певица МакSим впервые появилась на публике после болезни. Знаменитость месяц назад вернулась в Москву, сейчас она посвящает все свое время воспитанию дочек. А на днях исполнительница хита "Знаешь ли ты" с подружкой посетила хоккейный матч.

Артистка выглядела посвежевшей и помолодевшей. Ради нее на стадионе даже включили ее легендарный трек, а трибуны активно стали подпевать песню.

Напомним, весной 2019 года певица МакSим попала в аварию, вызвавшую серьезные последствия. Невролог поставил звезде диагноз - посттравматический синдром. Она частично потеряла память, получила многочисленные ушибы. Исполнительница мучилась от бессонницы, у нее были дикие боли в позвоночнике и возникли серьезные проблемы с сосудами головного мозга. Врачи потребовали длительного срока реабилитации и полного погружения в лечение.

Позже и вовсе появилась шокирующая информация - певицу заподозрили в гормональной терапии из-за последствий неудачных экспериментов с внешностью. На подобные предположения поклонников натолкнуло слишком опухшее лицо звезды эстрады.