Врач рассказал, кому нельзя заниматься бегом

Движение – основа хорошего здоровья и настроения. Но зачастую прекрасные стремления заняться бегом или ходьбой сталкиваются с трудностями непривычных нагрузок или даже разочарованиями после травм. Фото: Shutterstock

Движение – основа хорошего здоровья и настроения. Но зачастую прекрасные стремления заняться бегом или ходьбой сталкиваются с трудностями непривычных нагрузок или даже разочарованиями после травм. Как выбрать кроссовки для бега, и в какой обуви здоровее заниматься ходьбой? Какую технику движения использовать, чтобы занятия шли на пользу, а не во вред? Об особенностях двигательной нагрузки на организм «КП» рассказал травматолог-ортопед Пироговского Центра Михаил Вихтар.

Врач отмечает, что золотое правило бега – хорошая техничность. Когда вы бежите, важно, чтобы до того, как пятка одной ноги коснется земли, вторая нога уже успела оттолкнуться. Попробуйте плавно опускать ногу сначала на носок, затем на широкую часть стопы и только потом на пятку. Причем время нахождения пятки на земле должно быть минимальным, то есть коснулись опоры – и сразу оторвали ногу. Если техника носочного бега не подходит, можно использовать для опоры широкую часть стопы, но не пятку.

- Однако важно понимать, что даже при соблюдении техники бега происходит ударная нагрузка на позвоночный столб, сосуды, на суставы стоп, - говорит врач травматолог-ортопед Михаил Вихтар. - Поэтому перед тем, как начинать заниматься бегом, хорошо бы понимать, какое у вас состояние хрящей и суставов. Если здесь есть какие-то повреждения, то бег, как и любые толчковые виды спорта или прыжки, может вызвать обострения хронических заболеваний.

Как отмечает врач, ходьба – более естественная для человека физическая нагрузка, более мягкая и полезная для здоровья. Однако бег важен, если вы хотите потренировать свою сердечно-сосудистую систему. Что бы вы ни выбрали, нужно помнить о том, что заниматься физическими нагрузками следует в подходящей для этого обуви.

Для бега нужно выбирать кроссовки с пружинящей подошвой. Нельзя бегать в старых потертых кроссовках или кедах с плоской подошвой. Сам кроссовок должен быть эластичным и мягким, однако прочным, чтобы не было деформации с внутренней стороны обуви в том месте, где обязательно нужна поддержка внутреннего свода стопы.

- Сейчас популярно использование индивидуальных спортивных стелек. Эти стельки не такие жесткие, как обычные, они более эластичные, выполнены с учетом особенностей именно вашей стопы. Индивидуальные спортивные стельки адаптированы как раз для нагрузок при тренировках и выполняют, в том числе, и функцию дополнительного амортизатора, снижающего сотрясения стопы, - рекомендует врач травматолог-ортопед Михаил Вихтар.

- Для тех, кто любит много ходить или занимается спортивной ходьбой, также важно качество стельки. В идеале, хорошо бы иметь свою индивидуальную стельку, которую можно использовать практически в любой обуви, - говорит врач.

Важно помнить и про технику ходьбы. Снизить нагрузку на ноги при занятии ходьбой можно, если подключить к движению руки и плечевой пояс. Для этого подойдет, например, техника скандинавской ходьбы с палками. Кроме того, как отмечает эксперт, за счет подключения рук увеличивается общая нагрузка на организм, а значит – и количество сжигаемых калорий. Да и дистанцию при таком способе ходьбы с палками можно проходить большую.