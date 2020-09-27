«Нам некогда выяснять, почему ушел папа, мы учимся ходить!»: маленькая Лиза борется с эпилепсией и мышечной дистрофией

Еще недавно Лиза умела только «талантливо лежать». Фото: семейный архив.

Еще недавно Лиза умела только «талантливо лежать». Родилась недоношенной с мышечной дистрофией, до трех лет мучили приступы эпилепсии. Какое уж тут развитие! «Мамаша, у вас лежачий ребенок, смиритесь» - говорили врачи. Но Лена не слушала. Сжимала зубы и боролась, боролась, боролась…. Результат налицо – сегодня маленькая Лиза вовсю шагает туго забинтованными ножками по коридорам инклюзивного центра, где с ней занимаются специалисты, и сама впадает в ступор от того, что способна творить такое волшебство - ходить!

История Лизы - из тех, слушая которые, хочется кричать куда-то в небо: «За что? Это же несправедливо!» Мама Лена с детства обожала детей. Потому и стала воспитателем в детском садике. Провожая вечерами малышей, мечтала, как однажды среди них будет бегать и ее собственный ребенок. Год за годом, много лет. Наконец, после третьей попытки ЭКО мечта сбылась!

- Как же мы ее ждали! – вспоминает Лена. – Накупили всяких детских глупостей-радостей. Не могли наглядеться на растущий живот. Причем беременность протекала отлично, без осложнений. А на тридцать первой неделе внезапно произошли ранние роды и все наше счастье рухнуло.

Месяц девочка провела в реанимации в роддоме, потом еще месяц ее выхаживали в неонатологическом отделении в больнице. Мама Лена каждый день ездила в больницу, возила дочке грудное молоко, которым маленькую Лизу кормили через зонд. Сама она есть не могла. Папа каждый день ходил на работу – нужно было копить средства на лечение ребенка. А бабушка оставалась дома одна с котом и горевала, глядя на пустую нарядную колыбельку, коляску и игрушки. Домой Лиза приехала только в два месяца. Все думали, что беда миновала. Ведь Лиза научилась главному – есть самостоятельно. Не тут-то было.

В три с половиной месяца у Лизы случился первый приступ эпилепсии и на этом развитие кончилось. Существование несчастного ребенка свелось к ежедневным судорогам и попыткам врачей подобрать лекарство. Так прошли три года. Лекарство удалось-таки найти. Лиза начала даже заниматься в инклюзивном центре, благодаря чему перестала быть «лежачей». Но, видимо, для папы эти годы оказались слишком тяжелым испытанием. Он просто ушел.

И остались Лена с Лизой одни.

- Как у нас дела? Отлично! – Лена бодрится изо всех сил. - Мы потихоньку ходим! Играем на пианино. Педагоги Лизу хвалят, а меня ругают, что я ее балую. Вот только анализы мы пока дальше сдавать не можем. Денег нет. Я и рада бы работать, но для этого сначала нужно поставить Лизу на ноги, а для этого нужны деньги – замкнутый круг. И помочь нам, увы, теперь некому.

Проблема в том, что прерывать занятия девочке нельзя, иначе будет сильный «откат», а средств на продолжение лечения нет совсем. Помогите, пожалуйста, собрать их.

Годовой курс реабилитации для Лизы Соколовой стоит 700 000 рублей. Собрано из них пока только полторы сотни. Важно любое пожертвование.

Сбор ведется в рамках проекта «Вместе весело шагать».

Звоните: +7 (926) 941 96 62 Виктория, куратор семьи

Помочь через смс можно, отправив сообщение на номер 3443 с текстом Гольфстрим 300, где 300 – это любая сумма пожертвования.

Реквизиты

Наименование: Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим»

ПАО «Сбербанк»

Расчетный счет в рублях: 40703810638000004775

БИК: 044525225

к/с: 30101810400000000225

Адрес: 127287, Москва, 4 Вятский переулок, д. 16, корп. 2

ИНН: 5017998033

КПП: 771401001

Назначение: Благотворительное пожертвование для Лизы Соколовой. НДС не облагается.

Способы помощи через интернет указаны на сайте фонда. www.golfstreamfond.ru