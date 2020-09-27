В городе Ступино обрушился надземный переход на территории завода: пострадали 13 человек

Что стало причиной обрушения, пока неизвестно Фото: Предоставлено очевидцами

Рано утром в воскресенье, 27 сентября, в подмосковную службу спасения поступило сообщение об обрушении надземного пешеходного перехода. Все произошло в деревне Сидорово, что в городском округе Ступино, на территории промышленного предприятия. В этот момент в переходе, который соединяет два корпуса завода, находились люди.

Рано утром в воскресенье, 27 сентября, в подмосковную службу спасения поступило сообщение об обрушении надземного пешеходного перехода.

- По предварительным данным, пострадали шесть человек. К месту происшествия выдвинулись спасатели, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области. Позднее стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 13 человек. Трое из них госпитализированы.

Все произошло в деревне Сидорово, что в городском округе Ступино, на территории промышленного предприятия.

Что стало причиной обрушения, пока неизвестно. Однако случившимся уже заинтересовались правоохранительные органы. На предприятие выехали сотрудники полиции и Следственного комитета. Данных о жертвах и характере травм пострадавших на данную минуту нет. «Комсомолка» следит за развитием событий.