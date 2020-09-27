Министр экономики Германии призвал не связывать «Северный поток-2» с Навальным

Глава минэкономики Германии Питер Альтмайер призвал не ставить под сомнение строительство трансбалтийского газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Фото: REUTERS

Глава минэкономики Германии Питер Альтмайер призвал не ставить под сомнение строительство трансбалтийского газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.

По мнению министра, не стоит смешивать «отравление» оппозиционера и проект, рассчитанный на десятилетия.

Альтмайер заявил, что ситуация с Навальным «не может быть оправдана», но она не имеет никакой связи с продолжением строительства газопровода, в функционировании которого помимо ФРГ заинтересовано едва ли не большинство стран Европы. Министр заявил, что вопрос необходимо как минимум обсудить с партнерами.

Также Альтмайер выразил сомнения в действенности и необходимости антироссийских санкций в связи с «делом Навального», так как их введение не только затронет интересы Евросоюза, но и приведет к отказу частых инвесторов от участия в дальнейших крупных международных проектах, подобных «Северному потоку-2».

Ранее подобным образом высказались канцлер Германии Ангела Меркель и ее заместитель Олаф Шольц.

На отказе ФРГ от строительства газопровода настаивают Соединенные Штаты, увидевшие в инциденте с Навальным повод для введения очередных санкций против строительства «СП-2».