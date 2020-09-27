Отрицает ТВ и считает русских рэперов животными: главное из интервью Максима Фадеева

Популярный продюсер по-прежнему находится в гармонии с самим собой и конфронтации с мейнстримом Фото: www.youtube.com

Усушенный в два раза продюсер и композитор Максим Фадеев вернулся в Россию из своего поместья на острове Бали, как только границы открыли. И сразу дал развернутое интервью ютуб-каналу «Медиаметрика», в котором объяснил, почему русский рэп — это бесконечный плагиат, как возродить российское ТВ и для чего нужен нож для сэппуку (харакири).

ПРО БЕДНОСТЬ ПРИГОЖИНА И РУССКИЙ ШОУБИЗ

«Для меня заточение в период коронавируса было нормой. Я не нуждаюсь в обществе. Могу прожить на необитаемом острове и не почувствовать, что что-то не так. Только творчеством и занимался. Ударил ли covid-19 по шоу-бизнесу? У каждого человека есть финансовая дисциплина, к которой он привыкает. Конечно, привычка жить с деньгами прекратилась по объективным причинам. Не только у артистов — у всех. Просто артисты как люди эмоциональные начинают об этом сообщать. На самом деле, все достаточно неплохо. Пригожин имел в виду совсем другое. Он беспокоился о людях, которые обслуживают звезд: музыканты, менеджеры, администраторы. Им тоже нужно получать деньги? Они живут от зарплаты до зарплаты. У меня разный бизнес: фармацевтика, наука. Музыка — моя любовь. Хобби»

ПРО ГИТЛЕРА И КВАНТОВУЮ ФИЗИКУ

«Когда император сказал Конфуцию набирать рекрутов, потому что на них двигалась орда, и надо научить воинов убивать, тот ответил: «Обязательно начну учить рекрутов убивать, но прежде я научу их музыке. Потому что они начнут делать выводы, убивать им или нет». Музыка делает человека гармоничным. Все остальные виды искусства существуют [на вещественном уровне]. Их можно понюхать, потрогать. Музыку нельзя. Это язык Бога. И она может как разрушать, так и созидать. Гитлер возбуждался музыкой Вагнера («Валькирия»), чтобы убивать миллионы людей. Музыка — живая энергия. Поэтому я начал заниматься квантовой физикой и всем, что связано с энергией. И вибрациями»

ПРО КОНФЛИКТ С ПЕРВЫМ

«ТВ умерло. Лет восемь назад. Какое телевидение? Вы шутите? Его не существует. Есть люди, которые хотят зарабатывать и получают копеюшки. Они сидят и пилят. Youtube сегодня телевидение! Когда государство поймет, что у ТВ нет влияния, телевидение закроют, как в Норвегии закрыли FM-радиостанции. И государство перестанет тратить на него деньги. Как это можно изменить? Просто поменять все руководство, безотносительно личностей. Дело не в моем конфликте с Константином Эрнстом. И взял бы людей с запада, у которых есть школа телевидения».

ПРО ВТОРИЧНОСТЬ РУССКОГО РЭПА

«Раньше я думал, что когда появится интернет, будет сложно воровать и будет процветать творчество. А получилось все наоборот. Воровать музыку считается нормой. Даже мне, когда я делаю клипы, присылают без стеснения референсы из чужих клипов. И говорят: «Будет вот так». Лучше пойти своим путем, чем чужим неизвестно куда. Технологии формирует новую площадку. Мы попали во время мирового потопа. И в музыке формируется Ноев ковчег: каждой твари — по паре. Надо высадиться куда-то и снова пойдет развитие. Переходные периоды были всегда. Рэп? Новая волна? Новая волна чего? Плагиата? Сравните все песни [современных рэперов] — они берут западные песни, кладут свой текст «раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять». И все. Вот и новая школа рэпа. Главное, чтоб текст понятен не был. Потому что дурость, которую они говорят, непонятна. Эмоционально? Да. Качает? И меня качает! Мне по кайфу. Но я знаю, чем это закончится. Когда они призывают употреблять наркотики и...даже не хочу произносить...я перестаю считать их людьми. И считаю животными»

ПРО СССР И СОЮЗНЫЕ ГОСУДАРСТВА

«У нас в Советском Союзе все было. И союзные государства для меня всегда остаются Родиной. И будут являться Родиной до конца. И Украина, и Белоруссия, и Грузия, и все, кто нас сегодня ненавидит не знаю за что. Все эти государства и людей в них обожаю. Ни на миллиметр ничего не поменялось. Когда я слышу [русофобские] лозунги, мое сердце плачет

ПРО ХАРАКИРИ И МНОЖЕСТВО МЕЧЕЙ В ДОМЕ

«Я коллекционирую мечи и катаны. У меня их немного, всего девять. По традиции они стоят в каждой комнате. Будет у меня 10 комнат — будет 10 мечей. Есть даже нож для сэппуку (ритуальное убийство у самураев путем вспарывания живота), в грамоте которого прописано много имен [людей, покончивших с собой]: высокие имена, самураи и так далее. Это боевые мечи — с зазубринами, где-то поломанные. Словом, рабочие мечи (широко и по-доброму улыбается)»