Аэропорты мира нанимают собак, которые могут вынюхивать коронавирус у прилетающих пассажиров

Финны запустили пилотный проект тестирования авиапассажиров с помощью хвостатых помощников в крупнейшем аэропорту страны Хельсинки. Фото: REUTERS

Пандемия заставила страны закрыть границы, поскольку не было способа быстро и эффективно выявлять авиапассажиров с Sars-Cov 2. Сейчас полеты постепенно возобновляются, но контролировать пассажиропоток все равно толком не получается. Измерение температуры у пассажиров - штука ненадежная, потому что многие болеют бессимптомно. Чтобы сдать экспресс-тест по прилету, нужно отстоять очередь на несколько часов: сделать такое тестирование обязательным, значит парализовать работу крупного аэропорта...

Но, ученые, кажется, нашли выход из ситуации: оказалось, что самый дешевый, быстрый и надежный метод тестирования пассажиропотока – это привлечение служебных собак, натасканных на вынюхивание Sars-cov-2. Псы и раньше с успехом искали наркотики и взрывчатку, но их способности по части диагностики Covid-19 удивили даже специалистов.

Барбосу для диагноза нужно 10 молекул, тест-системе - 18 миллионов

Например, тесты, которые проводила исследовательская группа ветеринарного факультета Хельсинского университета, продемонстрировали, что для идентификации вируса собаке достаточно от 10 до 100 молекул, в то время, как для ПЦР-теста требуется концентрация 18 000 000 молекул. Такая невероятная чувствительность дает псам возможность определить присутствие вируса за несколько дней до появления симптомов. Ни один лабораторный тест даже близко не может сравниться по этому показателю. Кроме того, эксперименты финнов показали, что собаки определяют запах Covid-19 почти со 100-процентной вероятностью. О похожих результатах рассказали и немецкие исследователи, которые натаскивали 8 служебных овчарок для Бундесвера. Там точность обнаружения коронавируса составила 94 процента: собаки обнюхали 1012 образцов и ошиблись только в 33 случаях.

Люди и псы не контактируют друг с другом

Воодушевленные такими результатами финны запустили пилотный проект тестирования авиапассажиров с помощью хвостатых помощников в крупнейшем аэропорту страны Хельсинки. Группа из четырех собак с кинологами работает в основном в зале прилета международных рейсов. Любопытно, что пассажиры и барбосы не контактируют друг с другом. Процедура тестирования проходит следующим образом: после получения багажа пассажиров просят протереть салфеткой кожу предплечья, затем салфетку помещают в контейнер и в отдельном помещении дают понюхать собаке. Носители вируса пахнут не так, как здоровые люди, и четвероногая ищейка подаст сигнал с помощью повизгивания или начнет царапать пол лапой. В этом случае пассажиру предложат пройти стандартный ПРЦ-тест в лаборатории аэропорта.

- Сама процедура занимает около минуты, при этом собаке достаточно 10 секунд, чтобы обнаружить запах коронавируса, - говорит ветеринар Анна Хильм-Бьеркман научный сотрудник Хельсинского университета. - Это перспективный метод скрининга, и его можно использовать в других местах - больницах, домах престарелых, во время спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

Группа из четырех собак с кинологами работает в основном в зале прилета международных рейсов. Фото: REUTERS

Финны вложили в собачий патруль 300 тысяч евро

Администрация аэропорта заявила, что пилотная программа продлиться 4 месяца и будет стоить 300 тысяч евро. Финны готовят 16 собак для работы в рамках этого проекта. Пока в рамках эксперимента границу на замке держат четыре “Шарика” и показывают при этом хорошие результаты. Финские исследователи отмечают, что собаки, в отличие от кошек и норок, практически не болеют коронавирусом, поэтому маловероятно, что они могут заразиться во время несения службы.

Аналогичные эксперименты проводят и в других странах мира. Например, с августа собак-ищеек для определения пассажиров с ковид начали использовать в международном аэропорту Дубая (Объединенные Арабские Эмираты). Собаки также не контактируют с пассажирами напрямую, а обследуют салфетки с образцами пота из подмышек. Некоторое время назад правительство Великобритании ассигновано 500 тысяч фунтов на эксперименты по обучению собак-ищеек вынюхивать ковид. Однако, по словам директора Finavia Уллы Леттиефф, ни в одной стране мира собак не привлекают к борьбе с “короной” в таком масштабе, как в Финляндии. Если пилотный эксперимент будет успешным, вероятно, собачьи патрули скоро появятся во многих крупных аэропортах мира.