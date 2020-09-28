Брижит Бардо: В свой день рождения я останусь дома со своими курами, овцами и собаками

Знаменитой французской киноактрисе, а ныне борцу за права животных Брижит Бардо исполнится 86 лет. Фото: Fondation Brigitte Bardot

Знаменитой французской киноактрисе, а ныне борцу за права животных Брижит Бардо исполнится 86 лет. Закончив свою актёрскую карьеру, она основала фонд своего имени и посвящает все свое время защите животных.

Журналисты, пытающиеся взять у Бардо интервью, уверяют, что слышат в телефонной трубке что-то вроде «Идите к черту!» или «Катитесь куда подальше!». Но после длинных гудков ответом нам был... многоголосый собачий лай. Красуясь настоящим французским прононсом, парижские Барбосы и Жучки почти целиком перекрывали своим рычанием голос секретаря Фонда Брижит Бардо. Цель нашего звонка с истинной французской деликатностью была выяснена, все справки наведены, и добро на разговор с БеБе (так называют Бардо во Франции) получено.

- Мадам, вот уже много лет вы занимаетесь не кино, а защитой братьев наших меньших…

- Вы хотите спросить, зачем я это делаю? Люди должны понять, что животные - дикие и домашние, - это существа, которые живут, страдают и умирают. Их нельзя калечить, пытать. Люди, которые уничтожают все прекрасное и чистое на этой бедной планете, не должны их убивать. Но, увы, человеческая свирепость безгранична.

- Кто поддерживает ваш фонд?

- На протяжении более чем 30 лет у нас есть верные спонсоры, всего их около 75 тысяч. Это бизнесмены, крупные компании и просто небезразличные к судьбе животных люди. Они нам и помогают. К примеру, в прошлом году, бюджет фонда составил более 21 млн. евро.

- А государство?

- Нет, правительству плевать на животных

- Сколько человек в вашей команде?

- О, это отличная и целеустремленная команда: 130 сотрудников и около 500 волонтеров.

- Россиян приглашаете в ряды добровольных помощников?

- Они и так могут помогать тем приютам для животных и различным обществам, которые находятся рядом с их домом. Так их вклад будет гораздо значительнее. Вообще же мой фонд работает в тесном сотрудничестве с большим количеством профильных ассоциаций в более чем 70 странах мира.

- Окружая себя животными и постоянно общаясь с ними, вы изменили свое отношение к жизни?

- Конечно! Животные дают всё и ни о чем не просят. Это полная и безусловная любовь. Этому я учусь у них постоянно.

Одна из самых известных во всем мире киноактрис и защитница прав животных Брижит Бардо рассказала kp.ru, как отметит 86-летие. Фото: Schachnes-Regards

- Вы уделяете немало времени еще и вопросам защиты окружающей среды. Какие, по вашему мнению, экологические проблемы человек должен решать в первую очередь?

- Проблема человека - в человеке! Он ничего и никого не уважает, все разрушает. Это уже не вопрос экологии, а вопрос выживания.

- Вы пытаетесь как-то решить этот вопрос?

- Мой фонд ведет борьбу на всех фронтах, действует по всему миру, пытаясь решить эту и массу других проблем.

- Как вы отметите свое 86-летие?

- У себя дома, в окружении мужа и моих животных.

- Сколько их у вас?

- У меня есть собаки, кошки, свиньи, козы, овцы, гуси, куры, утки, один осел, одна кобыла, пони… В свое время я их спасла от бойни или насильственного усыпления. Все они живут вместе, свободно и счастливо в моем доме в Сен-Тропе.

- Мечтаете о чем-то сейчас?

- Увы, я больше не мечтаю…

- Даже о подарках? Кстати, какой хотели бы получить в этот день рождения?

- Волшебную палочку, чтобы подарить нашей планете, умирающей от безумия людей, мягкости, спокойствия и уважения. Вы думаете, такое возможно?

- Кто знает… Что пожелаете в ответ миллионам наших читателей?

- Чудесного окончания этого года и много счастья!

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