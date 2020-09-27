Худобин спасает «Даллас» и приближается к вечному рекорду НХЛ. Фото: Zuma/TASS

Финальная серия Кубка Стэнли превратилась в дуэль двух русских голкиперов – Антона Худобина, который защищает ворота «Далласа», и Андрея Василевского, стоящего на последнем рубеже «Тампы». И оба они бью рекорды.

Так, в четвертом матче финала в овертайме победила «Тампа» (5:4), а Андрей Василевский установил вечный рекорд НХЛ по победам в одном плей-офф – теперь у него их 17. До этого нескольким вратарям удавалось побеждать в 16 матчах, но в этом году Кубок Стэнли проводится в расширенном формате (были предварительные матчи для посева), и Василевский воспользовался этой ситуацией.

В пятом матче команды тоже доигрались до овертаймов, и хоккеистам «Далласа» удалось забить решающую шайбу в ворота «Тампы» лишь на 90-й минуте (!). И, соответственно, героем этой встречи уже стал Антон Худобин, отразивший 39 бросков соперников.

Всего же Антон в этом плей-офф отбил шайбу уже 717 раз, что является третьим результатом за всю историю НХЛ. И если команды доиграются до седьмого матча, то Худобин вполне сможет побить рекорд в 798 отраженных бросков, который установил голкипер «Бостана» Тим Томас в 2011 году.

А ведь после предыдущего матча, главному тренеру «Далласа» Рик Боунессу пришлось защищать голкипера своей команды.

«Худобин? Он сражался. Слушайте, мы говорим о двух уставших командах с двумя уставшими голкиперами. Дело совсем не в Антоне, а в интенсивности хоккея, который показываешь. Как сражаешься в каждом эпизоде», — сказал Боунесс.

А всего в двух матчах за два дня команды сыграли 155 минут чистого времени. При этом «Тампа» с начала этого плей-офф провела уже 9-й овертайм!

Любопытно, что о Добби, как называют Худобина в Америке, большинство болельщиков узнало только этим летом, когда 34-летний российский вратарь стал подменять знаменитого Бена Бишопа. А потом Антон и вовсе стал первым номером. Любопытно, что Бишоп при росте 201 см является самым высоким вратарем НХЛ. А вот Худобин (180 см) берет не габаритами, а творит чудеса реакции и пластики. Его сейвы облетели уже весь мир.

Ждем шестой матч. Кто на этот раз будет в героях - Худобин или Василевский? Но, кто бы не победил, оба российских вратаря все равно войдут в историю мирового хоккея.