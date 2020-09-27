Умер актер Никита Логинов: звезду "Антикиллера" нашли на пороге театра

Умер актер Никита Логинов (слева) Фото: кадр из фильма.

Актер Никита Логинов умер в Москве на 57-м году жизни. Звезду фильмов "Антикиллер" и "Московская сага" нашли мертвым на пороге Молодежного театра "На Красной Пресне около дома Станиславского", в котором артист служил руководителем художественно-постановочной части.

Никита Логинов почувствовал себя плохо на выходе из театра. Он упал и скончался мгновенно прямо на ступеньках. По данным 5-tv.ru, предварительной причиной скоропостижной смерти стал сердечный приступ. Артисту было 56 лет.

Никита Логинов в 1990-м окончил режиссерский факультет Московского института культуры. Еще обучаясь в институте культуры, актер дебютировал в фильме "Мы - ваши дети".

Начало карьеры приходится на 1992 год. С тех пор артист принял участие в десятках кинокартинах. Запомнился зрителям благодаря ролям в таких картинах, как "Антикиллер", "Московская сага", "Последний мент", "Москва. Три вокзала", "Пятая стража", "Жила-была одна баба ", "Год Лошади - созвездие Скорпиона" и многим другим.