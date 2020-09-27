Из-за чего Армения и Азербайджан воюют в Нагорном Карабахе: почему вдруг обострился конфликт

Летом 2020-го оборонные ведомства двух кавказских республик заявили о возобновлении боев на азербайджано-армянской границе. Фото: REUTERS

КОГДА НАЧАЛСЯ КОНФЛИКТ?

В 1988-м свара между двумя республиками возникла из-за принадлежности Нагорного Карабаха. Армения не раз поднимала вопрос о передаче Нагорного Карабаха под свою юрисдикцию, но не получала поддержку союзного руководства.

12 июля 1988 года облсовет Нагорного Карабаха заявил о выходе из состава Азербайджана. 18 июля президиум ВС СССР принял постановление о невозможности передачи НКАО Армении. С сентября 1988 года между армянами и азербайджанцами начались вооруженные столкновения, с начала 1990-го начались бои с применением артиллерии. 15 января 1990 года союзные власти ввели в НКАО и прилегающих районах чрезвычайное положение. В апреле - мае 1991 года внутренние войска МВД СССР и армейские части провели операцию «Кольцо» для разоружения «армянских незаконных вооруженных формирований».

Карабахский конфликт стал первым крупным вооруженным противостоянием и на постсоветском пространства. В нем обеими сторонами применялись не только стрелковое оружие, но и тяжелая бронетехника, артиллерия, авиация, оставшиеся в республиках после распада СССР.

Ситуация обострилась 12 июля. Фото: REUTERS

КАК ДОСТИГАЛИ МИРА

5 мая 1994 года при посредничестве России и Киргизии представители Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха подписали Бишкекский протокол, призывающий к прекращению огня в зоне конфликта. 29 ноября 2007 года Минская группа ОБСЕ подготовила предложения по урегулированию конфликта (Мадридский документ). Там значилось: возвращение Азербайджану территорий, захваченных во время конфликта, предоставление Нагорному Карабаху промежуточного статуса, обеспечивающего гарантии безопасности и самоуправления, обеспечение коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией...

С июня 2008 года регулярно проводятся встречи лидеров Армении и Азербайджана по мирному урегулированию конфликта. Последняя, 28-я встреча, состоялась 15 февраля 2020 года на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. А также в нарушении режима прекращения огня. Фото: REUTERS

ЧТО ТРЕБУЮТ СТОРОНЫ

Баку настаивает на восстановлении территориальной целостности, возвращении беженцев и переселенцев в Нагорный Карабах. Только после этого Азербайджан готов к переговорам об определении статуса НКР и предоставлению региону автономии в составе республики. От прямых переговоров со Степанакертом официальный Баку отказывается.

Для Армении главным вопросом является самоопределение Нагорного Карабаха. Возвращение его в состав Азербайджана исключается. Ереван настаивает на признание статуса республики международным сообществом.

Фото: REUTERS

ПОЧЕМУ ВОЗОБНОВИЛИСЬ БОИ

Летом 2020-го оборонные ведомства двух кавказских республик заявили о возобновлении боев на азербайджано-армянской границе. Ситуация обострилась 12 июля. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. А также в нарушении режима прекращения огня. С начала июльских столкновений официальный Баку сообщил об 11 погибших военнослужащих. Погиб генерал-майор Полад Гашимов. Ереван заявил о гибели четырех и ранении десяти бойцов. И вот 27 сентября – очередная война.

КТО СИЛЬНЕЕ НА КАВКАЗЕ?

В сопоставлении сил надо учитывать армию Нагорного Карабаха.

Численность армии Азербайджана - 72 000 человек

У Вооруженных Сил Армении - 45 000. В армии Нагорного Карабаха - 20 000 бойцов.

Танков у Азербайджана — 320 единиц, у Армении - 108, у Нагорного Карабаха - 250.

БМП и БТР у Азербайджана - 350. У Армении — 300. У Нагорного Карабаха — 300.

Артиллерия. У Баку — 320 стволов. У Еревана — 285, у Степанакерта - 270.

ПВО. У Азербайджана — 45 ЗРК. Армения — 20, Нагорный Карабах — 4.

Самолеты. Азербайджан — 57, Армения — 19, Нагорный Карабах - 2.

Вертолеты. У Баку — 35, у Еревана — 31, у Степанакерта -10.

По неофициальным данным, у Армении есть российские ракеты «Искандер» и советские жидкостные одноступенчатые баллистические ракеты Р-17, которые на Западе называют Scud B.

Фото: REUTERS

ЧТО ЕСТЬ У РОССИИ?

102-я российская военная база в Армении, где служат около 7 тысяч бойцов, расположена в Гюмри .

Вооружения: танков Т-72 – 70-74 ед, боевых бронированных машин – 228 ед. (в том числе БМП -148), орудий полевой артиллерии – 187 ед, противотанковые срелства – 69 ед, зенитных ракетных комплексов - С-300 – 4, истребителей МиГ-29 – 18 ед. На вооружении базы стоят ЗСУ-23-4 «Шилка», ЗРК «Куб», «Стрела-1», зенитные установки ЗУ-23-2, гаубичный самоходно-артдивизион на 2С1 «Гвоздика» и артдивизион орудий Д-30.

В Армении находится группировка российских погранвойск – группа «Армения», которое охраняет границу с Ираном и Турцией.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

Правительство Армении 27 сентября ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва. О чем заявил премьер-министр Никол Пашинян.

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