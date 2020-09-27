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Трамп выбрал Эми Кони Барретт на должность Верховного судьи

Почему ее назначение может повлияет на будущее США
Юрий МАЙБОРОДА
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Президент США Дональд Трамп остановил свой выбор на Эми Кони Барретт и назначит ее на должность Верховного судьи вместо умершей недавно Рут Бейдер-Гинзбург.

Президент США Дональд Трамп остановил свой выбор на Эми Кони Барретт и назначит ее на должность Верховного судьи вместо умершей недавно Рут Бейдер-Гинзбург.

Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп остановил свой выбор на Эми Кони Барретт и назначит ее на должность Верховного судьи вместо умершей недавно Рут Бейдер-Гинзбург.

Кандидатуры вызвала бурю негодования со стороны либералов. 48-летняя Эми Кони Барретт на данный момент является судьей федерального апелляционного суда седьмого округа в Чикаго (назначена в 2017 году). Она – юрист с большим стажем, преподавала в Университете Нотр-Дам, который сама окончила ранее.

Барретт - мать семерых детей и набожная католичка. По сути, она является полной противоположностью усопшей Бейдер-Гинзбург, особенно в вопросах отношения к сексуальным меньшинствам, абортам, реформе медицинского страхования в стране, принятой Бараком Обамой и иммиграционной политике.

Бейдер-Гинзбург поддерживала один из самых последовательных либеральных протоколов голосования в истории суда. Барретт придерживается такой же последовательности и приверженности, но в противоположном направлении. Она – лучший результат для консерваторов», – сказал о Барретт профессора права Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Терли.

Учитывая тот факт, что должность судьи Верховного суда США является пожизненной, а президенту Трампу уже удалось назначить двух судей (Нила Горсача и Бретта Кавано), баланс сил в высшей судебной инстанции страны может быть серьезно смещен в сторону консервативного крыла. Причем это изменение, скорее всего, сохранится на долгие годы.

До смерти Рут Бейдер-Гинзбург либералы и консерваторы имели в Верховном суде примерно равные силы. Уход Бейдер-Гинзбург и приход Барретт изменит этот расклад.

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