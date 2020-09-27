Хэмильтон на "Формуле-1" не смог догнать Шумахера по количеству побед

«Гран-при России» выиграл Вальттери Боттас из команды «Мерседес» Фото: EAST NEWS

После отмены из-за пандемии нескольких гонок, сезон «Формулы-1» стартовал только летом. Зато этапы посыпались один за другим. С начала июля прошло уже 9 стартов, так что «Гран-при России», который сохранил свое первоначальное место в календаре, стал 10-м этапом.

Трибуны сочинского автодрома в воскресенье были заполнены наполовину, но 31 тысяча зрителей по нынешнему коронавирусному сезону - рекорд. На этапах в других странах болельщиков было значительно меньше.

Даниил Квят Фото: EAST NEWS

Единственный российский пилот Даниил Квят, чьим именем названа одна из трибун сочинского автодрома, стартовал с 11-го места. А с первой позиции на трассу ушел Льюис Хэмильтон, который мог одержать свою 91-ю победу и сравняться по этому показателю с самим Михаэлем Шумахером. Учитывая, что Льюис выигрывал в Сочи уже четыре раза, а гонщики «Мерседеса» побеждали все шесть раз, то задача казалась вполне реальной.

Но еще до старта гонки Хэмильтон на разминочном круге нарушил правила – остановился в запрещенном месте, за что был оштрафован на несколько секунд и откатился после первого пит-стопа в конец первой десятки. Шестикратный чемпион мира быстро пробирался вперед и за 15 кругов до финиша уже был на третьем месте. Впереди шел Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а лидировал партнер Льюиса по «Мерседесу» Вальттери Боттас.

Льюис Хэмильтон Фото: EAST NEWS

Так гонка и завершилась – Боттас, Ферстаппен, Хэмильтон.... А наш Даниил Квят грамотно разложился по дистанции и в результате занял 8-е место, обойдя своего партнера по «Альфа Таури» Пьера Гасли.

Хэмильтону пока не удалось дотянуться до достижения Михаэля Шумахера, но мало кто сомневается, что уже в этом сезоне рекорд по количеству побед на этапах падет. Также британец близок к том, чтобы догнать Шумахера по количеству чемпионских титулов, который становился королем королевских гонок 7 раз. До окончания сезона осталось 7 гонок.