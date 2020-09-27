Эксперт о ситуации в Карабахе: Надо не к большой войне готовиться, а садиться за стол переговоров

Обстрел позиций азербайджанской армии со стороны Армении. Снимок с видео/Министерство обороны Армении/ТАСС

- Что спровоцировало резкое обострение событий в Закавказье?

- Причин немало, и новости очень тревожные. Считаю, в этой ситуации сейчас надо не разворачивать обеим странам вооруженные силы, готовиться к масштабным военным операциям, надо немедленно прекратить огонь и садиться за стол переговоров, - заявил Владимир Джабаров в интервью «Радио Комсомольская правда».

- В середине июля после пролитой с обеих сторон крови не без посреднических усилий Москвы удалось пригасить пожар...

- МИД наш уже по этому поводу сделал жесткое заявление. И тут самое главное, чтобы никакие третьи страны ни из каких блоков не вмешивались в этот конфликт. Россия считает, что и Армения, и Азербайджан – обе члены СНГ, оба союзные для нас государства.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. нтон Новодережкин/ТАСС

- Союзные то союзные, но...

- Мы жили сотни лет в одной стране, в одном государстве. И нам очень больно, что вновь обострилась именно вооруженная фаза конфликта. Но любое военное решение этого конфликта невозможно! Тут все решить можно исключительно за столом переговоров!

- Но это длительный процесс.

- А что делать? Да, он может длиться не один десяток лет, но другого выхода просто нет.

- В Ереване и в Степанакерте объявлено военное положение и всеобщая мобилизация...

- Задача России – успокоить обе стороны конфликта. И посадить их за стол переговоров в обязательном порядке. По сути, принудить к миру. Потому что любое военное решение приведет к горячей войне во всем регионе. А это невозможно допустить! Повторюсь, правильно говорит наш МИД – только переговоры!