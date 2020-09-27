Генерал Геннадий Зибров выразил соболезнования после крушения АН-26 под Харьковом: Небо не разделяет на своих и чужих

Генерал-полковник Геннадий Зибров. Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Гибель Ан-26 и почти всех, кто находился на его борту, болью отозвалась и в сердцах многих россиян. Особенно тех, чья жизнь давно и прочно связана с авиацией.

С соболезнованием в адрес украинских коллег, родных и близких погибших выступил начальник Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, Геннадий Зибров.

Вот что написал генерал-полковник российской армии в своем обращении:

- Мы глубоко потрясены трагедией, унесшей жизни курсантов и летчиков украинского самолета АН-26 под Харьковом. От лица летчиков и курсантов нашей академии выражаю искренне соболезнование семьям погибших. Влюбленные в небо воспринимают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих.

Напомним, украинский борт потерпел крушение в Харьковской области вечером в пятницу, 25 сентября. На его борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов.

По предварительным данным украинского Минобороны, причиной крушения стал отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна.

В катастрофе чудом выжил единственный из пассажиров, Вячеслав Золочевский. Курсант, которого в больнице уже допросили следователи Государственного бюро расследований, сообщил, что от огня его спас фактически накрывший его и защитивший от огня кусок фюзеляжа.